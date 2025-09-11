Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Αυτός είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ -Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σφαίρες με «αντιφασιστικά» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες του φερόμενου ως δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών ώστε να ταυτοποιηθεί ο άνδρας που αναζητείται.

Νωρίτερα, το FBI ανακοίνωσε ότι εντόπισαν το όπλο του δολοφόνου.

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι ερευνητές εντόπισαν στις σφαίρες του όπλου με το οποίο ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ χαραγμένα συνθήματα «αντιφασιστικής και τρανς ιδεολογίας».

Η τελευταία ερώτηση που δέχθηκε ο Κερκ πριν δολοφονηθεί αφορούσε τους τρανσέξουαλ

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος ακτιβιστής δολοφονήθηκε ενώ συμμετείχε σε συζήτηση που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική πολιτική οργάνωσή του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου έδιναν το «παρών» περίπου 3.000 άνθρωποι.

Η τελευταία ερώτηση που δέχθηκε αφορούσε τους τρανσέξουαλ.

«Ξέρετε πόσοι τρανσέξουαλ Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;», ρώτησε ένα μέλος του κοινού. Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;».

«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΗΠΑΔΟΛΟΦΟΝΙΑΤΡΑΝΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited