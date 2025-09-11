Αυτός είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ -Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες του φερόμενου ως δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών ώστε να ταυτοποιηθεί ο άνδρας που αναζητείται.

Νωρίτερα, το FBI ανακοίνωσε ότι εντόπισαν το όπλο του δολοφόνου.

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι ερευνητές εντόπισαν στις σφαίρες του όπλου με το οποίο ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ χαραγμένα συνθήματα «αντιφασιστικής και τρανς ιδεολογίας».

Η τελευταία ερώτηση που δέχθηκε ο Κερκ πριν δολοφονηθεί αφορούσε τους τρανσέξουαλ

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος ακτιβιστής δολοφονήθηκε ενώ συμμετείχε σε συζήτηση που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική πολιτική οργάνωσή του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου έδιναν το «παρών» περίπου 3.000 άνθρωποι.

Η τελευταία ερώτηση που δέχθηκε αφορούσε τους τρανσέξουαλ.

«Ξέρετε πόσοι τρανσέξουαλ Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;», ρώτησε ένα μέλος του κοινού. Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;».

«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Charlie Kirk’s last words were trying to blame mass shootings on black people. https://t.co/MgJlxhL8kI — tay & bey #1 defender (@TayBeyDefender) September 10, 2025

Πηγή: iefimerida.gr