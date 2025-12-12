Δ. Πάφου και ΚOA συνεργάζονται για την αναβάθμιση των έργων αθλητικής υποδομής της Πάφου

Απτά αποτελέσματα είχε η χθεσινή συνάντηση στα Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του Δημάρχου Πάφου κ.Φαίδωνα Φαίδωνος με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού κ.Γιάννη Ιωάννου,με τη συμμετοχή στελεχών των δύο φορέων.

Στη συνάντηση, που ήταν συνέχεια της συνάντησης υψηλού επιπέδου που πραγματοποήθηκε τον περασμένο μήνα στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, συζητήθηκαν σε εξαίρετο κλίμα θέματα εμπλουτισμού και αναβάθμισης της αθλητικής υποδομής της πόλης και λήφθηκαν αποφάσεις με χρονοδιαγράμματα προώθησης.

Συγκεκριμένα,αποφασίστηκε η από κοινού προώθηση,σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,Αθλητισμού και Νεολαίας,της αναβάθμισης και εξωραϊσμού του Ιακωβείου Γυμναστηρίου και της ανέγερσης σύγχρονης κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών με περιμετρικές αίθουσες άθλησης και πλήρως προσβάσιμους από ΑμεΑ χώρους.

Οι δύο φορείς επαναβεβαίωσαν την ανάληψη από τον Κ.Ο.Α. της λειτουργίας και διαχείρισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου “Ευαγόρας Παλληκαρίδης” , η οποία προσδιορίστηκε χρονικά την 1η Φεβρουαρίου 2026 ενώ συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση από τον Οργανισμό της δημιουργίας από τον Δήμο στην παραλιακή περιοχή ΣΟΔΑΠ Πάρκου Καλλισθενικής Γυμναστικής και της αναβάθμισης χώρων αθλοπαιδιών του Δήμου σε συνοικίες της πόλης.

Από πλευράς του Δήμου Πάφου επιβεβαιώθηκε η βούληση και η ετοιμότητα για ενεργό εμπλοκή στη διαδίκαση ωρίμανσης,ανάθεσης και εκτέλεσης των εν λόγω έργων.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα,θα συγκληθούν με ευθύνη του Κ.Ο.Α. συσκέψεις των αρμοδίων και άλλων εμπλεκομένων φορέων για δρομολόγηση των διαδικασιών προώθησης των έργων.