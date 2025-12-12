Σοκ στη Βρετανία: Κατέσχεσαν κρέας παγκολίνου, αρουραίου, σκαντζόχοιρου - «Δεν μάθαμε τίποτα από τον Covid», λέει η Daily Mail

Η Υπηρεσία Τροφίμων (FSA) κατέσχεσε 38 κιλά παράνομων προϊόντων, στα οποία βρέθηκε κρέας παγκολίνου, αρουραίων και σκαντζόχοιρων, ενώ συνελήφθη ένας 57χρονος άνδρας στο Ντέπτφορντ.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τέτοια προϊόντα, τα οποία συχνά εισάγονται χωρίς ελέγχους, μπορεί να μεταφέρουν επικίνδυνες ασθένειες και μολυσματικούς παράγοντες, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

«Δεν μάθαμε τίποτα από τον Covid», σχολίασε η Daily Mail, αναφερόμενη στο περιστατικό.

Kατάσχεση παράνομου κρέατος στην Βρετανία

Ο παγκολίνος, μάλιστα, αποτελεί απειλούμενο είδος και κάθε εμπορική συναλλαγή με αυτόν απαγορεύεται διεθνώς.

Υγειονομικός κίνδυνος

Ο ανώτερος ερευνητής της μονάδας για Εγκλήματα σχετιζόμενα με τρόφιμα Simon Ashwin, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις κατά του παράνομου εμπορίου κρέατος θα συνεχιστούν, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να αποφεύγουν τέτοιου είδους προϊόντα και να ενημερώνουν τις τοπικές αρχές για ύποπτες πρακτικές, σύμφωνα με την Daily Mail. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη ενώ εύλογη είναι η ανησυχία για τους υγειονομικούς κινδύνους από την εισαγωγή παράνομου κρέατος χωρίς μέτρα ασφαλείας.

