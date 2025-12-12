Ουκρανία: Φλέγεται εμπορικό πλοίο μετά από ρωσική επίθεση στην περιοχή της Οδησσού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Σοκ στη Βρετανία: Κατέσχεσαν κρέας παγκολίνου, αρουραίου, σκαντζόχοιρου - «Δεν μάθαμε τίποτα από τον Covid», λέει η Daily Mail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παράνομο κρέας άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και παγκολίνου εντοπίστηκε στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στην Βρετανία, προκαλώντας σοβαρή υγειονομική ανησυχία.

Η Υπηρεσία Τροφίμων (FSA) κατέσχεσε 38 κιλά παράνομων προϊόντων, στα οποία βρέθηκε κρέας παγκολίνου, αρουραίων και σκαντζόχοιρων, ενώ συνελήφθη ένας 57χρονος άνδρας στο Ντέπτφορντ.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τέτοια προϊόντα, τα οποία συχνά εισάγονται χωρίς ελέγχους, μπορεί να μεταφέρουν επικίνδυνες ασθένειες και μολυσματικούς παράγοντες, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

«Δεν μάθαμε τίποτα από τον Covid», σχολίασε η Daily Mail, αναφερόμενη στο περιστατικό.

Kατάσχεση παράνομου κρέατος στην Βρετανία

Ο παγκολίνος, μάλιστα, αποτελεί απειλούμενο είδος και κάθε εμπορική συναλλαγή με αυτόν απαγορεύεται διεθνώς.

Υγειονομικός κίνδυνος

Ο ανώτερος ερευνητής της μονάδας για Εγκλήματα σχετιζόμενα με τρόφιμα Simon Ashwin, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις κατά του παράνομου εμπορίου κρέατος θα συνεχιστούν, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να αποφεύγουν τέτοιου είδους προϊόντα και να ενημερώνουν τις τοπικές αρχές για ύποπτες πρακτικές, σύμφωνα με την Daily Mail. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη ενώ εύλογη είναι η ανησυχία για τους υγειονομικούς κινδύνους από την εισαγωγή παράνομου κρέατος χωρίς μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα