Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία συνεκπαιδεύονται στην αεροναυτική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ 6-2025»

Σενάρια ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων

Διεξάγεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η αεροναυτική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ», στο πλαίσιο της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας Κύπρου, Γαλλίας, Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας.

Η άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ 6-2025» συνδιοργανώνεται από την Κύπρο και τη Γαλλία, με τη συμμετοχή Ελλάδας και Ιταλίας και διεξάγεται στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της ανατολικής Μεσόγειου, από τις 11 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αναφέρει το Υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πραγματοποιηθούν ναυτικά και αεροπορικά γυμνάσια και θα εξεταστούν αντικείμενα θαλάσσιας απαγόρευσης, Έρευνας και Διάσωσης, κυβερνοάμυνας και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών, προσθέτει.  

«Η Τετραμερής Συνεργασία καταδεικνύει τη συλλογική δέσμευση των τεσσάρων κρατών στο Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στο Διεθνές Δίκαιο, στην προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στη διατήρηση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει.

Σημειώνεται ότι η οργάνωση και διεύθυνση της άσκησης αναλαμβάνεται κάθε έτος, εκ περιτροπής, από τις χώρες της Τετραμερούς Συνεργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

