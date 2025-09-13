Αυστρία: Μοναχές δραπέτευσαν από το γηροκομείο για να γυρίσουν στη μονή τους - Η ιστορία τους

Τρεις μοναχές στην Αυστρία, ηλικίας πάνω από 80 ετών δραπέτευσαν από το γηροκομείο όπου έμεναν και επέστρεψαν στο πρώην μοναστήρι τους.

Η αδελφή Μπερναντέτ, 88 ετών, η αδελφή Ρετζίνα, 86 ετών, και η αδελφή Ρίτα, 82 ετών, είναι οι τελευταίες τρεις μοναχές στο μοναστήρι Κλόστερ Γκολντενσταϊν στο Έλσμπετεν, λίγο έξω από το Σάλτσμπουργκ.

Defiant nuns flee Austrian care home for their abandoned convent in the Alps



Οι μοναχές ανέκτησαν την πρόσβαση με τη βοήθεια πρώην μαθητών και ενός κλειδαρά. Οι εκκλησιαστικές αρχές δεν είναι ευχαριστημένες, με την πράξη τους αλλά οι μοναχές είναι.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι στο σπίτι», είπε η αδελφή Ρίτα. «Πάντα νοσταλγούσα το σπίτι μου στο γηροκομείο. Είμαι τόσο χαρούμενη και ευγνώμων που επέστρεψα».

Οι τρεις λένε ότι βγήκαν από το μοναστήρι παρά τη θέλησή τους τον Δεκέμβριο του 2023.

«Δεν μας ζητήθηκε», είπε η αδελφή Μπερναντέτ. «Είχαμε το δικαίωμα να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος της ζωής μας και αυτό παραβιάστηκε».

Όταν οι μοναχές επέστρεψαν στο κάστρο, το μοναστήρι δεν είχε νερό ή ρεύμα, αλλά το σχολείο εξακολουθούσε να λειτουργεί.

Οι τρεις μοναχές έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στο κάστρο που λειτουργεί ως μοναστήρι και ιδιωτικό σχολείο θηλέων από το 1877. Το σχολείο, το οποίο άρχισε να δέχεται αγόρια το 2017, εξακολουθεί να λειτουργεί.

Η αδελφή Μπερναντέτ φοίτησε και η ίδια στο σχολείο, φτάνοντας ως έφηβη το 1948. Μία από τις συμμαθήτριές της ήταν η Αυστριακή ηθοποιός του κινηματογράφου Ρόμι Σνάιντερ.

Η αδελφή Ρεγγίνα έφτασε στο μοναστήρι το 1958, και η αδελφή Ρίτα τέσσερα χρόνια αργότερα.

Και οι τρεις συνέχισαν να εργάζονται στο σχολείο ως δασκάλες για πολλά χρόνια. Η αδελφή Ρεγγίνα ήταν διευθύντρια. Στην πορεία ο αριθμός των μοναχών μειώθηκε.

Το 2022, το κτίριο αναλήφθηκε από την Αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ και το Αββαείο του Ράιχερσμπεργκ, ένα Αυγουστινιανό μοναστήρι. Ο κοσμήτορας Μάρκους Γκρασλ από το αβαείο έγινε ο προϊστάμενός τους.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν σε ένα καθολικό γηροκομείο, όπου ήταν δυσαρεστημένες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η αδελφή Μπερναντέτ, η αδελφή Ρίτα και η αδελφή Ρεγγίνα επέστρεψαν, με τη βοήθεια μιας ομάδας πρώην μαθητών.

«Ήμουν υπάκουη σε όλη μου τη ζωή, αλλά ήταν πάρα πολύ», είπε η αδελφή Μπερναντέτ.

Οι μοναχές λένε ότι είναι αποφασισμένες να μείνουν.

«Πριν πεθάνω σε εκείνο το γηροκομείο, θα προτιμούσα να πάω σε ένα λιβάδι και να εισέλθω στην αιωνιότητα με αυτόν τον τρόπο», καταλήγει η αδελφή Μπερναντέτ.

Πηγή: cnn.gr