Ερντογάν: «Θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τδβκ δικά μας»

H Τουρκία δεν θα επιτρέψει να καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι κανείς δεν πρέπει να επινοεί σχέδια, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δεινά στο νησί.

Επιστρέφοντας από το Κατάρ, ο Ερντογάν ρωτήθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους αν το αποτέλεσμα των «εκλογών» στο ψευδοκράτος, που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο στις αξιώσεις την Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η τδβκ είναι κυρίαρχο κράτος, θα διεξάγει τις εκλογές της υπό την επίβλεψη της ανεξάρτητης δικαστικής της εξουσίας. Η τδβκ είναι αδελφή μας. Θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τδβκ δικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν», είπε. Η Τουρκία, συνέχισε ο Ερντογάν έχει εγγυητικά δικαιώματα, «νόμιμα αναγνωρισμένα βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών» και «αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται την ύπαρξη της τδβκ και των θαλάσσιων δικαιοδοσιών της στην Ανατολική Μεσόγειο». Πρόσθεσε ότι «η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει πόσο αιματηρά μπορούν να είναι αυτά τα παιχνίδια. Κανείς δεν πρέπει να επινοεί σχέδια που θα προκαλέσουν νέα δεινά στο νησί της Κύπρου. Ούτε εμείς ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός έχουμε ξεχάσει τι έχει υποστεί. Οι αναμνήσεις είναι γεμάτες πόνο είναι ακόμα νωπές. Κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει ξανά παρόμοια δεινά στους Τουρκοκύπριους και δεν θα το επιτρέψουμε».

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην επικοινωνία που έχουν αναπτύξει οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες με την πλευρά του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα η πιθανή επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ. «Ο γιος του Χαφτάρ διατηρεί επαφή με τις μυστικές μας υπηρεσίες και περιστασιακά διατηρεί διάλογο με το Υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλα λόγια, δεν είναι απομονωμένοι από εμάς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Λιβύη. Θέλουμε να διατηρηθεί η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Λιβύης. Λαμβάνουμε μέτρα σύμφωνα με αυτούς τους στόχους», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν πρόσθεσε: «Από την αρχή αυτής της διαδικασίας, έχουμε υποστηρίξει τη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης. Ωστόσο, οι πρόσφατες πολιτικές έχουν εξελιχθεί προς το άνοιγμα διπλωματικών διαύλων όχι μόνο προς την Τρίπολη αλλά και προς την ανατολική Λιβύη. Αυτό αντικατοπτρίζει τις πολύπλευρες διπλωματικές μας προσπάθειες, το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας και τον στόχο της για επίτευξη ειρήνης».

Ανέφερε ότι αναμένουν πως η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη θα προχωρήσει μέσω δίκαιων, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών. «Φυσικά, θα υπάρξουν εκείνοι που θα επιδιώξουν να αποτρέψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε τη βάση του διαλόγου. Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα από άποψη διεθνούς δικαίου», είπε.

ΚΥΠΕ