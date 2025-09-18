Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ζεύγος Μακρόν καταθέτει επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

Στο επίκεντρο μίας ασυνήθιστης υπόθεσης βρίσκονται ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας προσέφυγε κατά της Αμερικανίδας σχολιάστριας Κάντας Όουενς, η οποία εδώ και καιρό διακινεί τον ισχυρισμό ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, γεννήθηκε άνδρας.

Συγκεκριμένα, η Μπριζίτ Μακρόν, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Τομ Κλερ, είναι έτοιμη να παρουσιάσει φωτογραφικό και επιστημονικό υλικό που θα αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την αλήθεια.

«Δεν είναι εύκολο να ανοίγεις την προσωπική σου ζωή σε τέτοιο βαθμό, αλλά η ίδια είναι αποφασισμένη να το κάνει για να αποκαταστήσει την αλήθεια», σημείωσε ο νομικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο podcast του BBC Fame Under Fire.

Κύμα αντιδράσεων στη Γαλλία

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στη Γαλλία, καθώς θεωρείται προσβλητική και ταπεινωτική για την Πρώτη Κυρία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πηγή πίεσης και για τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο.

«Όταν η οικογένειά σου βάλλεται, αυτό σε φθείρει, ακόμη κι αν είσαι πρόεδρος χώρας», δήλωσε ο Κλερ.

Τι δηλώνει η Κάντας Όουενς

Η Κάντας Όουενς, με εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει δηλώσει πως «ποντάρει την επαγγελματική της υπόσταση» στην υπόθεση.

Οι θεωρίες που αναπαράγει πρωτοεμφανίστηκαν το 2021 μέσα από βίντεο Γάλλων μπλόγκερ, ενώ το ζεύγος Μακρόν είχε κερδίσει αρχικά αγωγή δυσφήμισης στη Γαλλία το 2024.

Η απόφαση εκείνη ανατράπηκε το 2025 με το σκεπτικό της ελευθερίας έκφρασης, χωρίς να αμφισβητηθεί το γεγονός.

Οριστικό τέλος θέλουν οι Μακρόν

Με τη νέα τους προσφυγή στις ΗΠΑ, οι Μακρόν επιδιώκουν να δώσουν οριστικό τέλος στη συκοφαντική εκστρατεία.

Η έκβαση της δίκης αναμένεται να έχει διεθνή αντίκτυπο, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα ιδιωτικής ζωής, αξιοπρέπειας και των ορίων της ελευθερίας του λόγου.

cnn.gr

