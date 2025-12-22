Υπέρ του στρατηγικού στόχου του GSI η Κυβέρνηση , δεν υπάρχει διγλωσσία λέει ο Χριστοδουλίδης

Η Κυβέρνηση είναι υπέρ του στρατηγικού στόχου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου (GSI), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι αποφασίστηκε από κοινού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό «να προχωρήσουμε με εκσυγχρονισμό της μελέτης βιωσιμότητας».

Κληθείς στο περιθώριο της Παρουσίασης των Προτεραιοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα Λεύκαρα, να σχολιάσει επικρίσεις από πλευράς του Προέδρου του ΔΗΚΟ περί διγλωσσίας της Κυβέρνησης για την ηλεκτρική διασύνδεση (GSI), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» και «ποτέ δεν υπήρξε».

«Μία είναι η θέση της Κυβέρνησης, ξεκάθαρα, υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση «είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μας στρατηγικής».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή είναι υπεύθυνη, όπως είναι υπεύθυνη και η Ελληνική Κυβέρνηση, αποφασίσαμε από κοινού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μάλιστα ήταν δική του εισήγηση, να προχωρήσουμε με εκσυγχρονισμό της μελέτης βιωσιμότητας, ενόψει και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από άλλα μέρη, από άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο».

«Επαναλαμβάνω, είμαστε μια υπεύθυνη Κυβέρνηση. Η κάθε απόφαση που παίρνουμε έχει και κόστος για τον κυπριακό λαό και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ