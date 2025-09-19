Μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ - Οι επιδιώξεις της Άγκυρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη.

Αυτό δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος στο Middle East Eye.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Μiddle East Eye ότι ο Ερντογάν επιδιώκει μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα ελπίζει να συζητήσει τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, την ενσωμάτωση των Σύρων Κούρδων στην κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό, πιθανές οδούς αγοράς αεροσκαφών F-35, καθώς και τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για τη Συρία και τη Γάζα.

Η επίσκεψη αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη (17/9) από τον Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα.

«Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως «επιχειρηματία», αλλά δεν ανέφεραν το όνομά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ», πρόσθεσε.

«Στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη εναντίον του πραγματικού προστάτη του θέματος, του Τραμπ».

Μια τουρκική πηγή κοντά στον Ερντογάν δήλωσε στην DW την Τετάρτη (17/9) ότι ο Τραμπ ο νεότερος είχε πράγματι συναντηθεί με τον πρόεδρο, αλλά την περιέγραψε μόνο ως «επίσκεψη αβροφροσύνης». Η πηγή είπε ότι δεν υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή για οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο θέμα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Παρόλο που ο Τραμπ ο νεότερος δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στον Λευκό Οίκο. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ.

Σύμφωνα με το Μiddle East Eye ο Τραμπ ο νεότερος επισκέφθηκε την Τουρκία μαζί με ομάδα επιχειρηματιών.

Το 2016 είχε βρεθεί πάλι στη χώρα για ένα ταξίδι κυνηγιού και για να πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη.

cnn.gr