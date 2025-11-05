Αυτοί είναι οι έξι υποψήφιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα

Τους έξι υποψήφιους βουλευτές του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Λάρνακας εξέλεξε σήμερα η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας.

Μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 191 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής:

1. Ξιούρουππα Πανίκκος

2. Πασιουρτίδης Ανδρέας

3. Στυλιανού Μάριος

4. Τζιωνή Ελένη

5. Χαραλάμπους Φωτεινή

6. Χριστοδούλου Πωλίνα

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.