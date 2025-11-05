Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αυτοί είναι οι έξι υποψήφιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στο τέλος του μήνα.

 

Τους έξι υποψήφιους βουλευτές του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Λάρνακας εξέλεξε σήμερα η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας.

Μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 191 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής:

1. Ξιούρουππα Πανίκκος

2. Πασιουρτίδης Ανδρέας

3. Στυλιανού Μάριος

4. Τζιωνή Ελένη

5. Χαραλάμπους Φωτεινή

6. Χριστοδούλου Πωλίνα

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΑΚΕΛΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα