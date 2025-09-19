Φρίντα Κάλο: Πορτρέτο της μπορεί να πουληθεί για 60 εκατομμύρια δολάρια και να σπάσει ρεκόρ στον οίκο Sotheby’s

Ο πίνακας El sueño (La cama) της Φρίντα Κάλο, με εκτιμώμενη τιμή από 40 έως 60 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να σπάσει το ρεκόρ για την πιο ακριβή πώληση έργου γυναίκας καλλιτέχνη όταν δημοπρατηθεί στις 8 Νοεμβρίου. Το τρέχον ρεκόρ ανήκει στην Georgia O’Keeffe με το έργο Jimson Weed/White Flower No. 1, που πουλήθηκε για 44,4 εκατομμύρια δολάρια το 2014.

Ο πίνακας, δημιουργημένος το 1940, απεικονίζει τη Κάλο ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι στον αέρα, περιτριγυρισμένη από κισσό, ενώ ένα σκελετό καλυμμένο με δυναμίτη βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι. Ο πίνακας εκφράζει τη μοναδική χρήση της Κάλο σε σουρεαλιστική και ψυχολογική αυτοαναπαράσταση.

Η έκθεση του έργου στον Sotheby’s θα συνεχιστεί στο Λονδίνο μέχρι την Τρίτη, πριν περιοδεύσει σε Αμπού Ντάμπι, Χονγκ Κονγκ και Παρίσι, πριν την τελική δημοπρασία στη Νέα Υόρκη.

Στις αίθουσες δημοπρασιών του Sotheby’s. Με εκτιμώμενη αξία 40-60 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ο πίνακας αποτελεί μέρος μιας συλλογής σουρεαλιστικών αριστουργημάτων που αποκαλύφθηκε στο Λονδίνο, ενόψει της δημοπρασίας τους στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη (AP).

Ο οίκος Sotheby’s είναι μία από τις πιο γνωστές και ιστορικές εταιρείες δημοπρασιών στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1744 στο Λονδίνο και από τότε έχει καθιερωθεί ως ηγετική δύναμη στον τομέα των τέχνών και άλλων πολυτελών αντικειμένων. Κάθε χρόνο πραγματοποιεί δημοπρασίες για έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα, αντίγραφα και πολλά άλλα αντικείμενα υψηλής αξίας.

Πηγή: (AP) Associated Press / ertnews.gr