Aνησυχεί η Ινδία για το χρονοδιάγραμμα επιβολής τέλους σε βίζα για ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο κορυφαίος εμπορικός φορέας της Ινδίας, Nasscom, δήλωσε το Σάββατο ότι το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του νέου τέλους των 100.000 δολαρίων για βίζες H-1B για εργαζόμενους σε τομείς υψηλής τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί ανησυχία

«Η προθεσμία της μιας ημέρας δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους φοιτητές σε όλο τον κόσμο», ανέφερε μετά την ανακοίνωση της επιβολής  τέλους από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιβολή τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή.

Ο Nasscom πρόσθεσε ότι οι αλλαγές πολιτικής αυτής της κλίμακας είναι καλύτερο να εισάγονται με μεταβατικές περιόδους προσαρμογής, επιτρέποντας στους οργανισμούς και τα άτομα να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΙνδία

