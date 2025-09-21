Τουρκία: Πύρινη κόλαση στην Αττάλεια - Εκκενώθηκαν τουριστικές εγκαταστάσεις

Πύρινη κόλαση στην Αττάλεια της Τουρκίας, με την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου να καίει ανεξέλεγκτη λόγω των θυελλωδών ανέμων και με τις αρχές να εκκενώνουν ολόκληρες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Η φωτιά ξεκίνησε στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ ενώ νέα εστία ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπελέκ.

Alanya saatlerdir yanıyor yeterli müdahaleler yapılmadı yangın söndürme ucaklari gelmedi koskoca bir şehir kaderine terk edildi gündem dahi olamadık… #yangın #alanya #antalya pic.twitter.com/s2NHY7pwOG — Legitv7 (@Legitv7) September 19, 2025

Ξενοδοχεία εκκενώθηκαν μέσα στη νύχτα καθώς η φωτιά απείλησε τουριστικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια στιγμή η πυροσβεστική δίνει μαραθώνια μάχη με δύναμη 800 πυροσβεστών, 14 αεροσκαφών και 20 ελικοπτέρων.

A forest fire has broken out in the Alanya district of Antalya.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/46jV3ap5Fz — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 20, 2025

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική πύλη «Antalya Hakkında», η πυρκαγιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας, προτού κατευθυνθεί προς τις ακτές της Μεσογείου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουριστικές υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες.

Πηγή: cnn.gr