Τουρκία: Πύρινη κόλαση στην Αττάλεια - Εκκενώθηκαν τουριστικές εγκαταστάσεις

Πύρινη κόλαση στην Αττάλεια της Τουρκίας, με την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου να καίει ανεξέλεγκτη λόγω των θυελλωδών ανέμων και με τις αρχές να εκκενώνουν ολόκληρες τουριστικές εγκαταστάσεις. Η φωτιά ξεκίνησε στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ ενώ νέα εστία ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπελέκ.

Η φωτιά ξεκίνησε στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ ενώ νέα εστία ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπελέκ.

Ξενοδοχεία εκκενώθηκαν μέσα στη νύχτα καθώς η φωτιά απείλησε τουριστικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια στιγμή η πυροσβεστική δίνει μαραθώνια μάχη με δύναμη 800 πυροσβεστών, 14 αεροσκαφών και 20 ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική πύλη «Antalya Hakkında», η πυρκαγιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας, προτού κατευθυνθεί προς τις ακτές της Μεσογείου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουριστικές υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες.

