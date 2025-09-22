Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ισπανία: Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν χθες Κυριακή την Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πυροσβέστες εντόπισαν ένα πτώμα σε ποτάμι στο Σαν Πέρε δε Ριουντεμπίτγιες, κοντά στη Βαρκελώνη, ενώ αναζητούσαν δύο αγνοούμενους των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από χείμαρρο. Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινισθεί εάν πρόκειται για έναν εκ των δύο αγνοουμένων που αναζητούσαν οι διασώστες.

Η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενημέρωσε πως πυροσβέστες χρειάστηκε επίσης να επέμβουν για τη διάσωση 27 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στο τελεφερίκ της μονής Μονσεράτ, βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, λόγω κατολίσθησης.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στα δρομολόγια των τρένων στην Καταλονία, εξαιτίας κατολισθήσεων και πεσμένων δέντρων σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΙΣΠΑΝΙΑΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited