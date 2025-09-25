Το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για την Γάζα – «Ναι» αλλά με όρους λένε Άραβες ηγέτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τους ηγέτες αραβικών χωρών και χωρών του Κόλπου παρουσίασε ένα σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μάλιστα σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο αμερικανικός ιστότοπος Axios το σχέδιο συγκέντρωσε θετικές αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες, καθώς στο τέλος της συνάντησης, οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο.

Ένας Άραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες έφυγαν από τη συνάντηση «πολύ αισιόδοξοι». «Για πρώτη φορά αισθανθήκαμε ότι υπήρχε ένα σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ώστε να προχωρήσουμε προς καλύτερα πράγματα στην περιοχή», προσέθεσε.

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε για το σχέδιο: «Νομίζω ότι αντιμετωπίζει τις ανησυχίες του Ισραήλ, καθώς και τις ανησυχίες όλων των γειτόνων στην περιοχή».

«Είμαστε αισιόδοξοι, και θα έλεγα ακόμη και σίγουροι, ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποια σημαντική πρόοδο», προσέθεσε.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Τραμπ παρουσιάζει ένα αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται ο Axios, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί επειγόντως.

Μάλιστα δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το ζήτημα μίλησαν στο Politico και είπαν ότι ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός και υποσχέθηκε πως δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ούτε τμήματά της.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, οι προτάσεις των ΗΠΑ είναι παραλλαγές ιδεών που έχουν συζητηθεί τους τελευταίους έξι μήνες και πρόσφατες ιδέες που ανέπτυξαν ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Οι βασικές αρχές του σχεδίου είναι:

Η απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι πηγές σημείωσαν ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Αραβες ηγέτες έθεσαν στον Τραμπ διάφορους όρους για να υποστηρίξουν το σχέδιό του:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα κατασκευάσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζα.

Το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το status quo στο τζαμί Αλ Άκσα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί αμέσως.

Σε κοινή τους δήλωση σήμερα, Τετάρτη (24/9), οι ηγέτες επτά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο του Τραμπ.

«Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τονίζουμε τη σημασία της ηγεσίας του για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα οριζόντων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερσαν.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση υποστήριξης του σχεδίου του Τραμπ. «Εκτιμώ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ειδικότερα, και την προσπάθειά του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Εκτιμώ τις προτάσεις που παρουσίασε κατά τη χθεσινή συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με μια σειρά από Άραβες και Ισλαμικούς ηγέτες, τις οποίες θεωρώ ως ένα σημαντικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε περαιτέρω την επόμενη περίοδο για να επιτύχουμε την ειρήνη», δήλωσε ο αλ-Σίσι.

Ένας Άραβας αξιωματούχος που συμμετείχε στη συνάντηση δήλωσε ότι ήταν σαφώς «πολύ καλή» και τόνισε ότι «ο Τραμπ είναι σίγουρα αποφασισμένος να τερματίσει τον πόλεμο».

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Στιβ Γουίτκοφ είχαν μια συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, με σκοπό να μετατρέψουν τις αρχές που παρουσίασε ο Τραμπ σε ένα πιο λεπτομερές και λειτουργικό σχέδιο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι γενικά ενήμερος για τις αρχές των ΗΠΑ και ότι ο έμπιστος σύμβουλός του Ρον Ντέρμερ είχε πρόσφατα συζητήσεις για το θέμα με τον Κούσνερ και τον Μπλερ.

Ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι να συζητήσει το σχέδιο με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή του, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το περιεχόμενο της συνάντησης.

«Το σχέδιο των ΗΠΑ ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν λίγο περισσότερη βελτίωση με τη συμβολή των αραβικών χωρών. Αφού οριστικοποιηθεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να το πουλήσουν στον Μπίμπι», είπε ένας Άραβας αξιωματούχος.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να αποτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και έχει δηλώσει την πρόθεσή της να επεκτείνει τον έλεγχό της στα κατεχόμενα εδάφη.

Τα αραβικά κράτη και τα κράτη του Κόλπου έχουν ασκήσει πίεση στην Ουάσινγκτον να παρέμβει, προειδοποιώντας ότι η προσάρτηση θα μπορούσε να παγώσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Τραμπ συχνά επισημαίνει τις συμφωνίες, που μεσολάβησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ως ένα ιστορικό διπλωματικό επίτευγμα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βασικός υπογράφων, έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα ξεπερνούσε τα όρια για το Αμπού Ντάμπι, υπονομεύοντας σοβαρά το πνεύμα της συμφωνίας ομαλοποίησης.

Με πληροφορίες από Axios, Politico, Al Arabiya