Χάος στο συνέδριο του CHP στην Κωνσταντινούπολη με δικαστικές παρεμβάσεις και νομικές προσφυγές

Σκηνικό έντονων αντιπαραθέσεων επικράτησε στο τοπικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο κατέληξε σε δικαστική εμπλοκή.

Το τοπικό δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή του συνεδρίου, ωστόσο το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) έκρινε ότι η διαδικασία μπορούσε να συνεχιστεί. Έτσι, ο Οζγκιούρ Τσελίκ ο οποίος είχε απομακρυνθεί με απόφαση δικαστηρίου από την ηγεσία της επαρχιακής επιτροπής Κων/πολης, επανεξελέγη πρόεδρος, χωρίς όμως να τερματιστούν οι αντιπαραθέσεις, καθώς εκκρεμεί νέα προσφυγή για την ακύρωση του συνεδρίου.

Η νέα κρίση ξεκίνησε όταν το 45ο Πρωτοδικείο Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να σταματήσει τη διεξαγωγή του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην πόλη, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) είχε γνωμοδοτήσει πως δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Η απόφαση κοινοποιήθηκε απευθείας στον χώρο του συνεδρίου από δικαστικούς επιμελητές συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας χάος και αντιδράσεις.

«Αντισυνταγματική η απόφαση»

Το YSK συνεδρίασε εκτάκτως και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αχμέτ Γενέρ ξεκαθάρισε ότι η αναστολή του συνεδρίου είναι «αντισυνταγματική» και παραβιάζει το εκλογικό δίκαιο.

«Οι αποφάσεις για την αναστολή των συνεδρίων των πολιτικών κομμάτων είναι άκυρες. Το δικαστήριο παραβίασε τις συνταγματικές αρχές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ένταση δεν σταματά εδώ. Αντιπρόσωποι καταγγέλλουν παρατυπίες και στρέφονται στη δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, σε δικαστική περιπέτεια κινδυνεύει να βρεθεί και το επικείμενο 22ο Συνέδριο του CHP, που είναι προγραμματισμένο για τις 27 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων στο Κουτσούκτσεκμετζε κρίθηκε άκυρη, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, 681 αντιπρόσωποι δεν καταχωρήθηκαν σωστά στα μητρώα.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι το εσωκομματικό τοπίο στο CHP παραμένει ταραχώδες, με τις δικαστικές διαμάχες να απειλούν τη συνοχή ενόψει του μεγάλου συνεδρίου.

ΚΥΠΕ