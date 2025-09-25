Ένοχος ο Σαρκοζί για παράνομο χρηματισμό ύψους δεκάδων εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Ένοχο για συμμετοχή σε οργανωμένη συμμορία και εγκληματική συνωμοσία, έκρινε Γαλλικό δικαστήριο, τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, στην δίκη του σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς του τότε ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Το δικαστήριο αθώωσε τον πρώην πρόεδρο, για τις κατηγορίες της απόκρυψης και υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων και για παθητική διαφθορά.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικής χρηματοδότησης στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, με τον Σαρκoζί να κατηγορείται για τη λήψη εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κατηγορούταν για παθητική δωροδοκία, απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων, παράνομη χρηματοδότηση καμπάνιας και σύσταση συμμορίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Σαρκοζί θεωρείται τόσο «εντολοδόχος» όσο και αποδέκτης της χρηματοδότησης.

Έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, η οποία θα «παγώσει» την εκτέλεση της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Σαρκοζί αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» από πολιτικούς του αντιπάλους και «ψευδομάρτυρες» που επιδίωκαν εκδίκηση, μετά τη στάση του υπέρ της ανατροπής του Καντάφι το 2011.

Λόγω ηλικίας, εάν ο 70χρονος πρώην Πρόεδρος καταδικαστεί μελλοντικά τελεσίδικα από το Εφετείο δεν αναμένεται να φυλακιστεί αλλά να παραμείνει κατ’ οικον κρατούμενος.

Πηγή: cnn.gr