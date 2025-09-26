Συμφωνίες "έκπληξη" στη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ αξίας 43 δισ. δολαρίων

Σε τρεις μεγάλες συμφωνίες "έκπληξη" κατέληξε η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εκ των οποίων οι δύο σχετίζονται άμεσα με τη Ρωσία, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σχολιάζουν ότι οι κινήσεις αυτές θεωρούνται πρώτο βήμα για την εφαρμογή του όρου που έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος η Άγκυρα να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Μόσχα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35.

Όπως μεταδίδεται πρόκειται για συμφωνία εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ αξίας 43 δισ. δολαρίων έως το 2045, συμφωνία για την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing και μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας με έμφαση σε μικρούς αντιδραστήρες.

Tούρκοι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η συνάντηση συνοδεύτηκε από σκληρές πιέσεις του Λευκού Οίκου προς την Άγκυρα. Ειδικά η απαίτηση των ΗΠΑ να σταματήσει η Τουρκία την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου χαρακτηρίστηκε «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας». Μεταδίδουν επίσης την αποκάλυψη ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε χάρη για την υπόθεση της Halkbank.

ΚΥΠΕ