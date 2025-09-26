Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πώς η Ουκρανία προκάλεσε κρίση καυσίμων στη Ρωσία - Ουρές χιλιομέτρων στα πρατήρια

Οι ελλείψεις σε βενζίνη στην Ρωσία, εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια, δημιουργούν πονοκέφαλο στους οδηγούς

Μία τεράστια ουρά αυτοκινήτων έξω από πρατήριο καυσίμων στην πόλη-λιμάνι Σεβαστούπολη που βρίσκεται στην υπό τον έλεγχο της Ρωσίας Κριμαία, είναι αποκαλυπτική για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε όλη τη Ρωσία εν μέσω μιας διευρυνόμενης κρίσης που σχετίζεται με την έλλειψη βενζίνης.

Καθώς η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες, οι οδηγοί αισθάνονται στην πράξη τον αντίκτυπο τους.

Ένας κάτοικος, ο Αλεξάντερ Σέμιν, δήλωσε στο Reuters ότι περίμενε στην ουρά 40 λεπτά για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του στη Σεβασόπολη την προηγούμενη μέρα, αν και είπε δεν «πανικοβάλλεται».

Ελλείψεις καυσίμων και διακοπές στην προμήθεια βενζίνης έχουν αναφερθεί εδώ και περισσότερο από ένα μήνα σε περισσότερες από 10 περιοχές σε όλη τη Ρωσία, έγραψε η εφημερίδα Izvestia, επικαλούμενη ένα σωματείο παραγωγών καυσίμων. Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής της Κριμαίας, παραδέχτηκε χθες σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά διαβεβαίωσε τους οδηγούς ότι τα πρατήρια βενζίνης θα εφοδιαστούν πλήρως με όλα τα είδη καυσίμων εντός δύο εβδομάδων.

Χιλιάδες χιλιόμετρα βόρεια της Κριμαίας, στην ιστορική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ κατά μήκος του ποταμού Βόλγα, οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα.

«Και στα δύο βενζινάδικα, δεν υπήρχε βενζίνη 92 ή 95», είπε ένας οδηγός ταξί, ο Αλεξέι που συστήθηκε μόνο με το όνομα του, προσθέτοντας ότι «αργότερα εμφανίστηκε και μετά εξαφανίστηκε και πάλι».

Ο τοπικός κυβερνήτης στην περιοχή ανατολικά της Μόσχας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι τα προβλήματα με την τροφοδοσία καυσίμων σχετίζονταν με ζητήματα που προέκυψαν στην αλυσίδα εφοδιασμού και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι τα προβλήματα θα λυθούν σύντομα.

Πίσω στην Κριμαία, ορισμένοι οδηγοί όπως ο Αλεξέι Ζλόμπιν δήλωσαν ότι η κατάσταση των ελλείψεων απαιτεί κάποια δημιουργικότητα.

«Αν έχετε πρόβλημα με τη βενζίνη, απλώς πάρτε ένα καρότσι» , ήταν η πρόταση του.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

