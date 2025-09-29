Ο πόλεμος των drones: Γιατί η Ρωσία εκτοξεύει εκατοντάδες στην Ουκρανία και «στοχεύει» την Ευρώπη

Το «βιβλίο» των πολεμικών τακτικών γράφει από την αρχή η Ρωσία στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς το τελευταίο διάστημα «επενδύει» σε επιθέσεις με drones. Την ίδια ώρα συνεχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της στην Αρκτική με πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών, ενώ χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αναφέρουν σχεδόν καθημερινά υπερπτήσεις drones στον εναέριο χώρο τους.

Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής στείλει περισσότερα από 34.000 drones και δολώματα στην Ουκρανία το 2025, σχεδόν εννέα φορές περισσότερα από την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το σύνολο δεδομένων που έχουν συλλέξει οι New York Times δοκιμάζοντας την ουκρανική αεράμυνα.

Μία από τις πιο σφοδρές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (28/9) όπου σε ένα 12ωρο σφυροκόπημα με 600 drone και 48 πυραύλους.

Το σφυροκόπημα στην Ουκρανία ήρθε, ενώ η Δανία ανέφερε νέες υπερπτήσεις drone πάνω από τον εναέριο χώρο της. Δεν κατονόμασε άμεσα τη Ρωσία, αλλά μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων στη χώρα, αποφάσισε να απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και περιγράφει την απειλή ως υβριδική επίθεση.

Τον κώδωνα του κινδύνου για ανεξήγητη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των συνόρων της με τη Δανία κρούει και η Γερμανία, ενώ μεγάλη κινητοποίηση λόγω παρουσίας drone καταγράφηκε το τελευταίο διάστημα στην Πολωνία, την Εσθονία, αλλά και τη Γαλλία, όπως αναφέρει το Skynews.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γινόμαστε μάρτυρες μιας κούρσας εξοπλισμών, μιας κούρσας εξοπλισμών με drone και αμυντικών συστημάτων απέναντι σε αυτά. Είναι μια κούρσα που δεν μπορούμε να χάσουμε».

Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Μερτς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτρέπει την κατάρριψη drone από το στρατό, κάτι που με την υπάρχουσα νομοθεσία μπορεί να κάνει μόνο η αστυνομία.

Παράλληλα το ΝΑΤΟ αναγκάζεται να αναπτύξει επιπλέον μέσα για να ενισχύσει την άμυνά του στη Βαλτική και την ανατολική πλευρά του, ενώ τα ευρωπαϊκά έθνη εργάζονται για την κατασκευή ενός τείχους κατά μήκος των συνόρων τους με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ανησυχία για το μήνυμα της Μόσχας

Με τα drones να αποτελούν μία φθηνή επιλογή στο οπλοστάσιο του υβριδικού πολέμου, αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία στέλνει μια σαφή προειδοποίηση ότι μπορεί σχετικά εύκολα να «πλήξει» την άμυνα της Ευρώπης.

«Εάν το ΝΑΤΟ αρχίσει να φαίνεται πολύ ταραγμένο, αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί ενθάρρυνση για τον Πούτιν ακριβώς να εντείνει την πίεση», λέει ο Μαρκ Γκαλεότι, ειδικός στη ρωσική ασφάλεια. «Οπότε πραγματικά πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.

«Κανείς δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η φιλοδοξία της Ρωσίας υπερβαίνει κατά πολύ την Ουκρανία και για να υλοποιήσει αυτή τη φιλοδοξία, η Ρωσία πρέπει να γνωρίζει αν θα υπάρξει αντίσταση», λέει ο αναλυτής Κιρ Γκάιλς.

Παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η Ρωσία συμμετείχε στα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως αναφέρει η Μόσχα εξακολουθεί να μαθαίνει πολλά από αυτά, ακόμη και αν επρόκειτο για ιδιώτες.

«Ένα από τα κύρια οφέλη είναι η καλύτερη κατανόηση της ικανότητας του ΝΑΤΟ και των μεμονωμένων χωρών να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιχειρήσεις και η προθυμία να ανταποκριθούν πραγματικά με ουσιαστικό τρόπο», προσθέτει.

Τα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα ήταν ένα καλό μέσο για την «ομαλοποίηση της κατάστασης της σύγκρουσης», πρόσθεσε, επιτρέποντας στη Ρωσία να φτάσει σε μια θέση όπου «αυτού του είδους οι ρωσικές ενέργειες θα αποτελούν μέρος του θορύβου του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με κάτι που θα έπρεπε να είναι απαράδεκτο», καταλήγει.

Πηγή: cnn.gr