Πόθεν έσχες: Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί -Εισοδήματα, ακίνητα, καταθέσεις [πίνακες]

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα (29/9) οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων της Ελλάδας για τα έτη 2023 και 2024, οι οποίες αφορούν στις χρήσεις του 2022 και του 2023 αντίστοιχα.

Τα στοιχεία αναρτήθηκαν από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, η οποία είχε και την ευθύνη για τον σχετικό έλεγχο. Σημειώνεται πως στο υλικό που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρχικές δηλώσεις των νεοεκλεγέντων βουλευτών από τις εκλογές του 2023.

Οι δηλώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών προσώπων: από τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, έως τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, αλλά και όσους έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Όσον αφορά τα Πόθεν Έσχες των οκτώ πολιτικών αρχηγών:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για 2024 (χρήση 2023) / Για 2023 (χρήση 2022)

Νίκος Ανδρουλάκης: Για 2024 (χρήση 2023) / Για 2023 (χρήση 2022)

Σωκράτης Φάμελλος: Για 2024 (χρήση 2023) / Για 2023 (χρήση 2022)

Δημήτρης Κουτσούμπας: Για 2024 (χρήση 2023) / Για 2023 (χρήση 2022)

Κυριάκος Βελόπουλος: Για 2024 (χρήση 2023) / Για 2023 (χρήση 2022)

Χαρίτσης Αλέξανδρος: Για 2024 (χρήση 2023) / Για 2023 (χρήση 2022)

Νατσιός Δημήτρης: Για 2024 (χρήση 2023)

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για 2024 (χρήση 2023) Για 2023 (χρήση 2022)

Πηγή: iefimerida.gr