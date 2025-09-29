Ανεξίτηλες Αναμνήσεις – Το νέο brand film του Minthis

Το Minthis, το βραβευμένο lifestyle θέρετρο της Pafilia, στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής της Πάφου, παρουσιάζει τη νέα του ταινία που προσδιορίζει την ταυτότητα, τις αξίες και το όραμα που ακολουθεί, με τίτλο ‘Ανεξίτηλες Αναμνήσεις’. Η ταινία αυτή αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της φυσιογνωμίας του Minthis και ενισχύει τη συναισθηματική σχέση του brand με το κοινό του.

Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι ενός νεαρού ζευγαριού που ανακαλύπτει το Minthis κατά τη διάρκεια μιας απρογραμμάτιστης επίσκεψης. Μαγεμένοι από την ηρεμία του τοπίου, την αρχιτεκτονική αρμονία και την ανθρώπινη ζεστασιά της κοινότητας, το αρχικό τους ταξίδι γίνεται σημείο αναφοράς. Με την πάροδο του χρόνου, επιστρέφουν όχι πια ως επισκέπτες, αλλά ως ιδιοκτήτες μια κατοικίας, έχοντας δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια.

Μέσα από αυτή την επανένωση, αποτυπώνεται η ουσία του Minthis ως τόπου που υπερβαίνει την έννοια του προορισμού. Είναι ένας τρόπος ζωής, όπου η φύση, η ευεξία και η αρχιτεκτονική συνυπάρχουν αρμονικά. Είναι ένας τόπος όπου οι στιγμές γίνονται εμπειρίες ζωής.

«Το Minthis δεν είναι απλώς ένας τόπος που επισκέπτεσαι. Είναι ένας τόπος στον οποίο ανήκεις», αναφέρει η Κα. Ευαγγελία Ηλιάδου, Εκτελεστική Διευθύντρια της Pafilia. «Η ταινία αυτή αποτυπώνει με ευαισθησία τη συναισθηματική δύναμη αυτής της σύνδεσης.»

Η κυκλοφορία της ταινίας Ανεξίτηλες Αναμνήσεις αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση του Minthis να παραμένει σύγχρονο και ουσιαστικό. Καθώς ο τρόπος ζωής εξελίσσεται, είναι καθοριστικής σημασίας για ένα brand να ακολουθεί αλλα και να παραμένει αυθεντικό.

Το Minthis δεν είναι στατικό. Είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη φιλοσοφία ζωής. Μέσα από την αρχιτεκτονική του, τις βιώσιμες πρακτικές και τις αφηγήσεις που εμπνέουν, το Minthis απευθύνεται σε ένα απαιτητικό κοινό που αναζητά εμπειρίες με ουσία.

«Σήμερα, οι άνθρωποι δεν αρκούνται στην ομορφιά ενός τόπου. Αναζητούν νόημα, κοινότητα και σύνδεση», προσθέτει η Κα. Ευαγγελία Ηλιάδου. «Η νέα μας ταινία αντανακλά ακριβώς αυτή την ανάγκη, το Minthis ως έναν τόπο στον οποίο επιστρέφεις, ξανά και ξανά.»

» Παρακολουθήστε την ταινία Ανεξίτηλες Αναμνήσεις