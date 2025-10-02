Πιλότοι και πληρώματα καμπίνας υπό πίεση – Σε κίνδυνο η ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων στην Ευρώπη

Οι πιλότοι και τα πληρώματα καμπίνας σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αισθάνονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να εργάζονται για πολλές ώρες και να αποκρύπτουν σημάδια κόπωσης εις βάρος της ασφάλειας, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου της Γάνδης στο Βέλγιο διαπίστωσε ότι οι περικοπές κόστους και η εμμονή στο κέρδος έχουν «συστηματικά αποδυναμώσει» την ασφάλεια, ενώ πολλοί εξαντλημένοι εργαζόμενοι αισθάνονται πολύ φοβισμένοι για να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της διοίκησης.

Εμπορική πίεση εις βάρος της ασφάλειας

Η μελέτη, που βασίστηκε σε 6.900 εργαζομένους, έδειξε ανησυχίες από μέλη πληρώματος καμπίνας τα οποία δήλωσαν ότι πιέζονται να προωθούν πωλήσεις προϊόντων, όπως αρώματα και αλκοόλ, δημιουργώντας σύγκρουση με τον βασικό τους ρόλο: τη φροντίδα και την ασφάλεια των επιβατών.

Η έκθεση σημειώνει ότι η πανδημία Covid επιτάχυνε την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

Αντικατάσταση έμπειρων πιλότων

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι μια ολόκληρη γενιά έμπειρων πιλότων έχει αποχωρήσει από τον κλάδο και αντικαθίσταται από νεότερους, φθηνότερους και πιο «ευέλικτους» εργαζομένους, οι οποίοι αποδέχονται πιο επισφαλείς συμβάσεις. Αυτό τους καθιστά λιγότερο ικανούς να υπερασπιστούν τα επαγγελματικά πρότυπα.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται ικανοί να αμφισβητήσουν εντολές της διοίκησης για λόγους ασφάλειας, σε αντίθεση με το 2014, όπου το 82% των πιλότων δήλωναν το αντίθετο. Περίπου το 30% των πιλότων παραδέχτηκαν ότι διστάζουν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις ασφαλείας από φόβο για αρνητικές συνέπειες στην καριέρα τους.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι η κόπωση παραμένει επίμονο πρόβλημα. Σχεδόν ένας στους τρεις πιλότους και σχεδόν οι μισοί αεροσυνοδοί παραδέχτηκαν ότι μερικές φορές διστάζουν να δηλώσουν «ακατάλληλοι για πτήση» παρότι είναι άρρωστοι ή κουρασμένοι.

Μέλη πληρώματος μίλησαν ανώνυμα στον Guardian:

«Νιώθω σαν εγκληματίας μόνο και μόνο επειδή αρρώστησα», είπε ένας.

Άλλος ανέφερε ότι ο μάνατζερ της βάσης του στην Ευρώπη φώναξε: «Είσαι εδώ για να πουλάς».

Πολλοί κατήγγειλαν ότι η εταιρεία τους τούς αντιμετωπίζει απλώς ως αριθμούς, χωρίς καμία μέριμνα για την ψυχική ή σωματική υγεία τους. Το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε «τοξικό» με «κουλτούρα φόβου», που τροφοδοτείται από συχνές απολύσεις για ασήμαντους λόγους.

Στην έρευνα, το 68% του προσωπικού κατέγραψε χαμηλά επίπεδα ψυχικής υγείας, ενώ το 78% δήλωσε ότι αισθάνεται «απανθρωποποιημένο».

Ασυνήθιστες μορφές απασχόλησης και επισφαλείς συμβάσεις

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι μη τυπικές μορφές απασχόλησης (βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, αυτοαπασχόληση ή εργασία μέσω πρακτορείων) σχετίζονται με χειρότερες συνθήκες και χαμηλότερη ευημερία.

Νεότερες ηλικιακές ομάδες και εργαζόμενοι στην Ανατολική Ευρώπη (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία κ.ά.) είναι πιο πιθανό να εργάζονται με τέτοιες συμβάσεις. Στην ομάδα κάτω των 21 ετών, το 41% έχει επισφαλή απασχόληση, ενώ το ποσοστό φτάνει το 52% στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες.

Η εντατικοποίηση της εργασίας και οι κίνδυνοι

Η αύξηση του όγκου επιβατών, η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση έχουν εντείνει τον φόρτο εργασίας σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, αφήνοντας λιγότερο χρόνο για την ουσιαστική εκτέλεση καθηκόντων.

Οι συγγραφείς της μελέτης μίλησαν για «διοίκηση μέσω φόβου», που αποσυνδέει την ευημερία των εργαζομένων από την ασφάλεια. Επισήμαναν ότι χωρίς βελτιώσεις στους κανονισμούς και στα συμβόλαια, η ευρωπαϊκή αεροπορία κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτημα ασφάλειας που είχε.

Ο Ignacio Plaza, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιλότων (ECA), προειδοποίησε:

«Ο αγώνας προς τα κάτω στις συμβάσεις αγγίζει πλέον κάθε πιλότο – και όταν οι πιλότοι βρίσκονται υπό πίεση, οι επιβάτες αισθάνονται τον κίνδυνο. Αυτές οι καταχρήσεις απαιτούν άμεση διερεύνηση».

Το Διεθνές Συμβούλιο Αερομεταφορών (IATA) έχει κληθεί να σχολιάσει.

Πηγή: huffingtonpost.gr