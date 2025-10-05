Παγκόσμιος πληθυσμός: Τι προβλέπεται για την εξέλιξη του τα επόμενα 50 χρόνια

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται έως το 2080, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο του, που εκτιμάται περίπου στα 10,8 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, μετά από αυτό, προβλέπεται η σταδιακή μείωση του.

Μέχρι το τέλος του αιώνα, ο πληθυσμός του πλανήτη ενδέχεται να μειωθεί κατά σχεδόν 100 εκατομμύρια άτομα σε σχέση με το σημείο κορύφωσης.

Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί στις ανεπτυγμένες και περισσότερο οικονομικά σταθεροποιημένες χώρες, όπου παράγοντες όπως η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των γυναικών επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις γύρω από τη δημιουργία οικογένειας.

Με λίγα λόγια, η πτώση των ποσοστών γεννήσεων αποτελεί βασική αιτία για τη μελλοντική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο κοινωνιολόγος Στιούαρτ Γκίτελ-Μπάστεν, από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ανέφερε στο περιοδικό «Nature» πως τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας αντανακλούν «συστήματα που δεν λειτουργούν και αποδυναμωμένους θεσμούς», οι οποίοι εμποδίζουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν τον αριθμό παιδιών που επιθυμούν. Μάλιστα, χαρακτήρισε το φαινόμενο αυτό ως μια «πραγματική κρίση».

Πώς πιστεύεται ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση

Οι οικονομικές συνθήκες παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο, καθώς το αυξανόμενο κόστος ζωής καθιστά την επιλογή της γονεϊκότητας λιγότερο ελκυστική για πολλούς ανθρώπους.

Μερικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί -αν και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις-, περιλαμβάνουν ακόμη και τη φορολόγηση όσων επιλέγουν να μην αποκτήσουν παιδιά, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις αυτής της δημογραφικής μεταβολής. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι αντί για πολιτικές τιμωρητικού χαρακτήρα, αποτελούν αναγκαίες δομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ενισχύσουν τις επιλογές γύρω από τον οικογενειακό προγραμματισμό και θα συμβάλουν στη διατήρηση της πληθυσμιακής ισορροπίας.

Μιλώντας επίσης στο «Nature», ειδικοί προτείνουν την υιοθέτηση πολιτικών με γνώμονα την κοινωνία και με έμφαση στην πληρωμένη γονική άδεια, τη μείωση του κόστους παιδικής φροντίδας, καθώς και την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας.

Η Ρεμπέκα Ζερζάν, υπεύθυνη σύνταξης της έκθεσης «Κατάσταση του Παγκόσμιου Πληθυσμού» του UNFPA, υπογράμμισε πως η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα οδηγούσε σε μια κοινωνία με «ανθρώπους πιο ευτυχισμένους, υγιείς και ικανούς να συνδυάσουν την εργασία με την εκπαίδευση».

Πηγή: huffingtonpost.gr