«Πού είναι ο Τραμπ;»: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα και οι Παλαιστίνιοι περιμένουν την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου

Βομβαρδισμούς σε περιοχές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν τη νύχτα της Κυριακής ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης, με αποτέλεσμα να καταστραφούν αρκετά σπίτια, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, οι Παλαιστίνιοι περιμένουν απεγνωσμένα να εφαρμοστεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται ενώ η Αίγυπτος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αντιπροσωπείες από τη Χαμάς, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, προκειμένου να ξεκινήσουν αύριο συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, που μέχρι στιγμής είναι και η πιο προχωρημένη προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που είχε ζητήσει τον τερματισμό των βομβαρδισμών, έγραψε το Σάββατο στην πλατφόρμα του Truth Social ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε μια «αρχική γραμμή αποχώρησης» μέσα στη Γάζα όπως και ότι «όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ».

Εντατικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Στην πόλη της Γάζας, που το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως ένα από τα τελευταία οχυρά της Χαμάς, οι IDF συνέχισαν τις επιθέσεις και προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην επιστρέψουν, γιατί πρόκειται για «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι την Κυριακή τα ισραηλινά αεροσκάφη εντατικοποίησαν τα πλήγματα σε στόχους σε όλη την πόλη. Τη νύχτα, drone έριχναν βόμβες στις στέγες σπιτιών, ενώ στρατιώτες ανατίναξαν οχήματα παγιδευμένα με εκρηκτικά, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια στις συνοικίες Σάμπρα και Σεΐχ Ραντουάν.

«Πού είναι ο Τραμπ;»

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν την αντίδραση των κατοίκων, που πίστεψαν ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου μπορεί να φέρει τον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Πού είναι ο Τραμπ μέσα σε όλα αυτά;» δήλωσε στο Reuters ο 37χρονος Ράμι Μοχάμεντ-Αλί, από την πόλη της Γάζας, που σήμερα έχει εκτοπιστεί στη δυτική πλευρά της πόλης, κοντά στην παραλία.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν, τα drone ρίχνουν βόμβες παντού, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Πού είναι η εκεχειρία που μας υποσχέθηκε ο Τραμπ;», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις. Επίσης, άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές σε άλλα σημεία του θύλακα, αναφέρουν ιατρικές πηγές.

Την ίδια ώρα, η πόλη της Γάζας αντιμετωπίζει οξύτατες ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα, λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ απέκλεισε τον δρόμο από τον νότο προς τον βορρά, ανέφερε ο επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ Αμτζάντ Αλ-Σάουα, κάνοντας λόγο για δεκάδες παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό και ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας.

Το «ναι» της Χαμάς και τα ζητήματα προς διαπραγμάτευση

Η Χαμάς έχει αποδεχθεί ορισμένα βασικά σημεία της ειρηνευτικής πρότασης του σχεδίου των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ωστόσο, η Χαμάς έχει αφήσει ανοιχτά προς διαπραγμάτευση θέματα που αφορούν τον αφοπλισμό της, ένα ζήτημα κομβικό για το Ισραήλ.

«Η πρόοδος θα εξαρτηθεί από το αν η Χαμάς θα δεχθεί τον χάρτη, που δείχνει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει υπό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας», δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς ενδέχεται να ζητήσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ και παρέπεμψε στην πρώτη φάση των συνομιλιών που θα καθορίσει πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα.

Το σχέδιο Τραμπ και οι όμηροι

Σύμφωνα με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να απελευθερωθούν μέσα σε 72 ώρες από την αποδοχή της συμφωνίας. Ασαφές παραμένει το πότε αρχίζει να «μετρά» το 72ωρο, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συμφωνήσει με το χρονοδιάγραμμα αρκετές ημέρες πριν απαντήσει η Χαμάς. Το Ισραήλ αναφέρει ότι 48 όμηροι παραμένουν, εκ των οποίων οι 20 είναι ζωντανοί.

Πηγές κοντά στη Χαμάς είπαν στο Reuters ότι η παράδοση των ζωντανών ομήρων ίσως να είναι ένα εγχείρημα με σχετική ευκολία. Όμως, η ανεύρεση και η παράδοση των σορών μέσα στα ερείπια της Γάζας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Χαμάς έχει δείξει πως είναι «έτοιμη για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.

Αντικρουόμενες πιέσεις δέχεται ο Νετανιάχου

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται μια σειρά από αντικρουόμενες πιέσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι οικογένειες των ομήρων και ένα κοινό που έχει κουραστεί από τον πόλεμο και από την άλλη πλευρά η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησής του, που απαιτεί να μην υπάρξει παύση των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτριτς έγραψε στο X ότι η διακοπή των επιθέσεων στη Γάζα θα ήταν «σοβαρό λάθος». Ο ίδιος και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έχουν προειδοποιήσει ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση εάν σταματήσει ο πόλεμος.

