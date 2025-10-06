Τουρκία: Ξεκινά έρευνα για κακομεταχείριση μελών στολίσκου «Sumud» από Ισραήλ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, η διερεύνηση των καταγγελιών για «στέρηση ελευθερίας», «απαγωγή ή κατάληψη μεταφορικών μέσων», «διακεκριμένη κλοπή», «πρόκληση ζημιών σε περιουσία» και «βασανιστήρια» ανατέθηκε σε ομάδα 11 Εισαγγελέων.

Προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης για τις καταγγελίες ακτιβιστών του στολίσκου «Sumud» σχετικά με κακομεταχείρισή τους κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ.

Το Σάββατο, στις 15:50 ώρα Τουρκίας, 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη με ειδική πτήση της Turkish Airlines από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ.

Οι ακτιβιστές έγιναν δεκτοί στο αεροδρόμιο από πλήθος υποστηρικτών που τους επευφημούσε, ενώ στην υποδοχή τους βρέθηκε και η Σουμεϊγέ Ερντογάν Μπαϊρακτάρ, κόρη του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι καταθέσεις των συμμετεχόντων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη στοιχειοθέτηση κατηγοριών σε τουρκικά αλλά και διεθνή δικαστήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

