Δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα - Τα ακανθώδη ζητήματα

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα ξεκίνησαν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, με τις ΗΠΑ να ελπίζουν πως θα οδηγήσουν στην επίτευξη μιας εκεχειρίας κι ενώ υπάρχουν ακανθώδη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν όπως τα αιτήματα το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον παλαιστινιακό θύλακα και η Χαμάς να αφοπλιστεί.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στο σχέδιο των 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να μπει τέλος στις μάχες και να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ, μετέδωσε αιγυπτιακό ΜΜΕ, την παραμονή της δεύτερης επετείου της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο.

Οι Αιγύπτιοι και Καταρινοί μεσολαβητές «εργάζονται με τα δύο μέρη για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα κρατουμένους, συμπλήρωσε το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις» δεδομένου ότι το Ισραήλ «συνεχίζει τον εξοντωτικό πόλεμό του», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία πηγή της Χαμάς προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας πως οι συνομιλίες θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

«Ζητώ από όλον τον κόσμο να προχωρήσει ταχέως», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού έστειλε στην Αίγυπτο τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις, προβλέπεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και εκείνη της Χαμάς να συμμετάσχουν σε αυτές τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσα στο ίδιο κτίριο, όμως σε διαφορετικά δωμάτια, με τους μεσολαβητές να πηγαινοέρχονται μεταξύ των δύο.

Δεν έχει περάσει ένας μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς από το Ισραήλ, σε ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα εναντίον μιας συνάντησης της οργάνωσης στο Κατάρ.

Επικεφαλής της ομάδας της Χαμάς στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος γλύτωσε από αυτό το πλήγμα, στο οποίο σκοτώθηκε ο γιος του.

Όπως σημειώνει το Ρόιτερς, οι δύο πλευρές επιζητούν διευκρινίσεις επί κρίσιμων λεπτομερειών, μεταξύ άλλων σε θέματα που οδήγησαν στην κατάρρευση όλων των προηγούμενων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει πει στο Ισραήλ να διακόψει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα για τις συνομιλίες. Κάτοικοι της Γάζας λένε πως το Ισραήλ έχει περιορίσει τις επιχειρήσεις του αρκετά, αν και δεν τις έχει σταματήσει εντελώς.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας έκαναν λόγο για 19 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την παραμονή της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, όταν μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και κράτησαν 251 ομήρους, στη φονικότερη ημέρα για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα.

Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία ως αντίποινα έχει σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστινίους και έχει αφήσει χωρίς στέγη και μέσα στον λιμό στα ερείπια του κατεστραμμένου από τους βομβαρδισμούς θύλακα την πλειοψηφία του πληθυσμού των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας.

Αιγυπτιακές πηγές λένε πως η Χαμάς επιζητά διευκρινίσεις σχετικά με διάφορες λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τις υποσχέσεις του να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα μόλις τα μέλη της οργάνωσης απελευθερώσουν τους ομήρους.

Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θέλει μια συμφωνία σύντομα, ένας αξιωματούχος που μίλησε στο Ρόιτερς για τις διαπραγματεύσεις, υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε πως αναμένεται ότι ο γύρος των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε σήμερα θα απαιτήσει τουλάχιστον κάποιες ημέρες.

Ένας αξιωματούχος που εμπλέκεται στον σχεδιασμό της εκεχειρίας και μια παλαιστινιακή πηγή είπαν πως η διορία του Τραμπ να σταλούν πίσω όλοι οι όμηροι σε διάστημα 72 ωρών θα ήταν αδύνατο να τηρηθεί στην περίπτωση των νεκρών ομήρων, οι σοροί ορισμένων εκ των οποίων θα έπρεπε να εντοπιστούν και να ανακτηθούν από σημεία ταφής που είναι διασκορπισμένα στο πεδίο της μάχης.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που πρόσκειται στις συνομιλίες εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις προοπτικές επίτευξης σημαντικής προόδου, δεδομένης της βαθιάς αμοιβαίας δυσπιστίας, λέγοντας πως η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ανησυχούν πως το Ισραήλ ενδέχεται να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις μόλις ανακτήσει τους ομήρους.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία περιλαμβάνει αξιωματούχους από τις υπηρεσίες κατασκοπείας Mossad και Shin Bet, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για το θέμα των ομήρων Γκαλ Χιρς.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ισραήλ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, αναμένεται να προσέλθει αργότερα αυτήν την εβδομάδα, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους.

