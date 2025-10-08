Παλαιστινιακές και ισραηλινές πηγές: Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Δυναμική φαίνεται να αποκτούν οι διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ για τη τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων και την απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν μια σειρά από γεγονότα και διαρροές που γίνονται από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Αξιωματούχος από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους Times of Israel ότι υπάρχει «αισιοδοξία, με επιφυλάξεις», ενώ προειδοποίησε ότι «η Χαμάς μπορεί να βάλει εμπόδια ανά πάσα στιγμή και να εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πληροφορίες θέλουν τη Χαμάς να ασκεί έντονες πιέσεις για την απελευθέρωση υψηλόβαθμων στελεχών της παλαιστινιακής ηγεσίας, αρκετοί από τους οποίους θεωρούνται τρομοκράτες από το Ισραήλ. Η Wall Street Journal ανέφερε την Τρίτη ότι η Χαμάς επιδιώκει επίσης την επιστροφή των σορών δύο από τους δολοφονημένους ηγέτες της στη Γάζα, των αδελφών Γιαχία και Μουχαμάντ Σινουάρ. Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο αρχιτέκτονας της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023 που ξεκίνησε τον πόλεμο και τον διαδέχθηκε ο αδελφός του αφού σκοτώθηκε το 2024.

Σε μια ακόμη ένδειξη ότι οι συνομιλίες προχωρούν, οι αρχιτέκτονες του σχεδίου του Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ ετοιμάζονται για τις συνομιλίες της Τετάρτης (8/10), όπως και ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων και έμπιστος του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «παρών» στο αιγυπτιακό θέρετρο δίνουν πέρα από τη Χαμάς και εκπρόσωποι μικρότερων παλαιστινιακών οργανώσεων, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

Σε μία ακόμη ένδειξη ότι προετοιμάζεται το έδαφος για την επόμενη μέρα στη Γάζα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (9/10) στο Παρίσι με ευρωπαϊκά, αραβικά και άλλα κράτη για να συζητηθεί η μετάβαση σε μια μεταπολεμική Γάζα.

Παράλληλα το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα να επισκεφθεί τη χώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εάν επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αυτό αναφέρει το Ynet, ενώ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι κάλεσε δημόσια τον Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Πηγή: cnn.gr