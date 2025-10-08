Νέα στρατηγική ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη στρατηγική ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για την περίοδο 2026-2030, «προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω πρόοδο και να διασφαλίσει ότι η ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ».

Η στρατηγική 2026-2030 καταπολεμά το μίσος, προάγει την ελευθερία και τη διαφορετικότητα στην ΕΕ και παγκοσμίως, και καθορίζει στοχευμένα μέτρα γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

· προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από κάθε μορφή βίας,

· ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να ζουν χωρίς διακρίσεις και με ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της ζωής,

· κινητοποίηση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να προαχθεί η ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από κοινού.

Βασικές δράσεις της νέας Στρατηγικής:

· Για την υποστήριξη των κρατών μελών στην απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη φύση, την έκταση και τις επιπτώσεις τους στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, με σκοπό την πρόταση κατάλληλων μέτρων για τον τερματισμό τους.

· Η στρατηγική θα αντιμετωπίσει επίσης το μίσος τόσο εκτός όσο και εντός διαδικτύου. Για παράδειγμα, θα δημιουργηθεί μια δεξαμενή γνώσης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Το μέτρο αυτό θα ενισχύσει την παρακολούθηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

· Η Επιτροπή θα υιοθετήσει επίσης ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού, για την προστασία των ανηλίκων, με ιδιαίτερη έμφαση των ΛΟΑΤΚΙ + ατόμων και κυρίως τους νέους.

Πηγή: ertnews.gr