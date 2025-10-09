Συνεδρία Υπουργικού για έγκριση συμφωνίας για Γάζα κάλεσε ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως συγκαλεί συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου εντός της ημέρας για να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που συμπεριλαμβάνει τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων που απομένουν στα χέρια της Χαμάς.

Είναι «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του μετά την αναγγελία από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη σύναψη συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πλέον πάνω από δύο χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ