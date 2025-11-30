Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα για Ουκρανικό - Η Ουάσιγκτον «τρέχει» για να δώσει πρόταση στη Μόσχα

«Πολύ παραγωγική» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Φλόριντα, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είχαμε άλλη μια πολύ παραγωγική συνάντηση, βασισμένη στη Γενεύη και στα γεγονότα αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. «Αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας του Κιέβου, χαρακτήρισε επίσης τις διαπραγματεύσεις «παραγωγικές και επιτυχημένες».

Τη Δευτέρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοβ, θα ταξιδέψει στη Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δύσκολες, αλλά εποικοδομητικές συζητήσεις»

Οι διαπραγματεύσεις για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (των σημείων, σ.σ.) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά” που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή. “Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα”, συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι “όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο δέχεται επικρίσεις ότι είναι πολύ ευνοϊκό υπέρ της Μόσχας, τροποποιήθηκε και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την έγκριση των εμπολέμων και των Ευρωπαίων, παρότι το Κίεβο φοβάται ότι θα πρέπει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα τεταμένο στρατιωτικό και πολιτικό πλαίσιο για την Ουκρανία, καθώς ο ρωσικός στρατός προωθείται στα ανατολικά της και ο Ουκρανός πρόεδροςΖελένσκι αποδυναμώνεται εξαιτίας ενός σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς στη χώρα του.

Συνομιλία Ζελένσκι – Φον ντερ Λάιεν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη συνέχιση της αντίστασης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε: «Η Ούρσουλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς μας εν μέσω των συνεχών επιθέσεων της Ρωσίας στις υποδομές και τον ενεργειακό τομέα της χώρας μας».

Ο Ζελένσκι έγραψε επίσης στο Twitter ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε.

«Αυτές είναι σημαντικές ημέρες και πολλά μπορούν να αλλάξουν. Συντονιζόμαστε στενά και στις προσπάθειές μας – και στις προσπάθειες όλων των εταίρων μας – είναι τα κοινά μας μέτρα και οι κοινές μας θέσεις που θα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά», ανέφερε.

Αυτό συμβαίνει καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ της ουκρανικής και της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Φλόριντα.

I spoke with the President of the European Commission, Ursula @vonderleyen. We maintain full coordination with the European Commission, and I’m grateful for the support. We discussed the diplomatic situation, and we have a shared understanding of the key issues. It also matters… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2025

Χτυπήματα εν μέσω διαπραγματεύσεων

Για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο το Κίεβο δέχεται ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Τα πλήγματα αφήνουν πίσω τους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες ενώ διακόπτεται και η ηλεκτροδότηση στην δυτική πλευρά της ουκρανικής πρωτεύσας.

H απεσταλμένη του ΕΡΤNews, Αδαμαντία Λιόλιου βρέθηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου και κατέγραψε την νέα μεγάλη επίθεση.

Εντός Ρωσίας, επίθεση σημειώθηκε με drone θαλάσσης σε έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου της χώρας, μια κοινοπραξία με το Καζακστάν με συμμετοχή και δυτικών πετρελαϊκών εταιριών.

Το χτύπημα, ώρες μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά δεξαμενόπλοια στην Μαύρη θάλασσα, προκάλεσε την αντίδραση του Καζακστάν και σημειώθηκε λίγο πριν η ουκρανική αποστολή μεταβεί στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο επικεφαλής ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ είπε ότι η αντιπροσωπεία «εργάζεται για να εξασφαλίσει πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία».

Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την «πρωτοβουλία για την ειρήνη» και είπε ότι είναι ευγνώμων στην ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, στην πλατφόρμα X.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

