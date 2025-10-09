Αγωνία σε Γάζα και Ισραήλ με φόντο την συνεδρίαση του υπουργικού για την εκεχειρία

Με έκδηλη την χαρά, αλλά και την ανησυχία, για το τι θα ακολουθήσει, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται σε Τελ Αβίβ και πόλη της Γάζας, αναμένοντας την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, είναι σε εξέλιξη, ενώ στην συνέχεια θα συνεδριάσει και το υπουργικό Συμβούλιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι υπόλοιποι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα απελευθερωθούν από τη Γάζα τη Δευτέρα ή την Τρίτη και ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να ταξιδέψει στην περιοχή για να τιμήσει την συμφωνία. «Τελειώσαμε τον πόλεμο στην Γάζα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ το οποίο ξεκίνησε με καθυστέρηση μιας ώρας, προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

«Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα» λέει ο Τραμπ - Δευτέρα ή Τρίτη η απελευθέρωση ομήρων

«Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και νομίζω ότι θα υπάρξει διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την συμφωνία στη Γάζα.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι υπόλοιποι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα απελευθερωθούν από τη Γάζα τη Δευτέρα ή την Τρίτη και ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να ταξιδέψει στην περιοχή για να τιμήσει την συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη. Ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στην έναρξη μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, που είναι ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης.

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων και περιμένουμε να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα ή την Τρίτη», συνέχισε.

«Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Θα προτιμούσα να μην σας πω τι πρέπει να κάνουν για να τους πάρουν. Υπάρχουν μέρη που δεν θέλετε να βρίσκεστε, αλλά θα πάρουμε πίσω τους ομήρους την Τρίτη, τη Δευτέρα ή την Τρίτη και αυτή θα είναι μια μέρα χαράς».

Ανέφερε επίσης ότι θα «προσπαθήσει να κάνει ένα ταξίδι» συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης στην Αίγυπτο για μια «επίσημη υπογραφή» που θα επισφραγίσει τη συμφωνία.

Εντατικές συζητήσεις για τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν

Αντικείμενο έντονων συζητήσεων έγινε η λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας κατά 1,5 ώρα, αναφέρει το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Channel 12.

Η ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου για την ψηφοφορία επί της συμφωνίας για την έναρξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα θα πραγματοποιηθεί αργότερα, στις 20:00 μ.μ. και αναμένεται με ψηφιστεί με ισχυρή πλειοψηφία αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο πρόεδρος Σίσι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον προσκάλεσε να παραστεί στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στην Αίγυπτο για να εορταστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, ο Σίσι τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας και προέτρεψε τον Τραμπ να τη στηρίξει και να επιβλέψει την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε επίσης στον Τραμπ ότι «του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».

«Αποφασιστικής σημασίας οι επόμενες ώρες» δηλώνει ο πρόεδρος Μακρόν

Οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στην υπουργική σύνοδο Δυτικών και Αραβικών χωρών που φιλοξενείται σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη «δύναμη σταθεροποίησης» της Γάζας, χωρίς όμως να δώσει πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

cnn.gr