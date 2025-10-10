Eτήσια πυρηνική άσκηση Steadfast Noon από ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ αρχίζει την ετήσια πυρηνική του άσκηση Steadfast Noon την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο επικεφαλής της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση έγινε εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία, μετά από μια σειρά περιστατικών διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ο Ρούτε τόνισε ότι πρόκειται για τακτική άσκηση και δεν συνδέεται άμεσα με τις τελευταίες ενέργειες του Κρεμλίνου.

«Πρέπει να το κάνουμε αυτό [την άσκηση] επειδή μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι η πυρηνική μας αποτροπή παραμένει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική», δήλωσε ο Ρούτε.

Ανέφερε επίσης ότι η άσκηση στέλνει σαφές μήνυμα σε κάθε πιθανό αντίπαλο ότι θα προστατεύσουμε και θα υπερασπιστούμε όλους τους συμμάχους από όλες τις απειλές.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι η άσκηση, η οποία δεν περιλαμβάνει πραγματικά πυρηνικά όπλα, θα γίνει με τη συμμετοχή περίπου 70 αεροσκαφών και 2.000 ατόμων από 13 κράτη μέλη.

Θα πραγματοποιηθεί από αεροπορικές βάσεις στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Βρετανία και τη Δανία και θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Ο Αμερικανός συνταγματάρχης Ντάνιελ Μπαντς, επικεφαλής των πυρηνικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, δήλωσε εξάλλου ότι τα drones δεν αποτελούν νέα απειλή.

Ο Τζιμ Στόουκς, διευθυντής πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι «δεν έχουν δει καμία αλλαγή στην πυρηνική στάση της Ρωσίας».

«Φυσικά, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε σε τακτική βάση όλη τη ρωσική πυρηνική ρητορική, η οποία συμβαίνει αρκετά συχνά, και τη χρήση πυραύλων διπλής ικανότητας στην Ουκρανία», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ