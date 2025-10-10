Φιλιππίνες: Στους έξι αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,4 βαθμών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Φιλιππίνες: Στους έξι αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,4 βαθμών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τρεις εργάτες που έσκαβαν για χρυσό σε βουνά στα δυτικά της Μανάι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η σήραγγα στην οποία βρίσκονταν.

Στους έξι αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τις νότιες Φιλιππίνες, 11 ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση που προκάλεσε τον θάνατο 74 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Τρεις εργάτες που έσκαβαν για χρυσό σε βουνά στα δυτικά της Μανάι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η σήραγγα στην οποία βρίσκονταν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κεντ Σιμεόν, αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης στη γειτονική πόλη Παντουκάν.

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Νταβάο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων δυτικά του επίκεντρου, σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοτικών αρχών χωρίς να δίδονται άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΦιλιππίνεςΣΕΙΣΜΟΣΝΕΚΡΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα