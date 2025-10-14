Η εκπληκτική πορεία των Νήσων Φαρόε στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Μετά την εκπληκτική νίκη με 2‑1 επί της Τσεχίας, τα Νησιά Φαρόε διεκδικούν, μαθηματικά τουλάχιστον, μια θέση στα μπαράζ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για πρώτη φορά στην ιστορία τους, διανύοντας μια εκπληκτική πορεία γεμάτη αγωνιστικές εκπλήξεις.

Τα Νησιά Φαρόε ζουν ίσως τις πιο ένδοξες στιγμές στην ποδοσφαιρική τους ιστορία. Μετά το σπουδαίο 2‑1 επί της Τσεχίας στην έδρα τους, στο στάδιο Torsvollur, η ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση του 12ου Ομίλου των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026, μόλις έναν βαθμό πίσω από τη δεύτερη Τσεχία, και τέσσερις πίσω από την πρώτη Κροατίας.

Ωστόσο, για ολοκληρωθεί η τεράστια αυτή ποδοσφαιρική έκπληξη, χρειάζεται ακόμη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «θαύμα», το οποίο είναι να κερδίσουν τα Νησιά Φαρόε την Κροατία εκτός έδρας και να μην κερδίσει η Τσεχία το Γιβραλτάρ στην έδρα της. Παρόλο που αυτό το σενάριο αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, η πορεία των Νήσων στα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής.

Η νίκη των Νησιών Φερόε επί της Τσεχίας δεν ήταν μεμονωμένη καθώς προηγήθηκε το εμφατικό 4‑0 επί του Μαυροβουνίου καθώς και δύο νίκες επί του Γιβραλτάρ (0-1 εκτός και 2-1 εντός έδρας). Από την άλλη, όλες οι ήττες, με Τσεχία και Μαυροβούνιο εκτός έδρας αλλά και Κροατία εντός εκτός ήταν όλες με μόλις ένα γκολ διαφορά (2-1, 1-0, 1-0). Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα πως η πορεία της ομάδας δεν είναι τυχαία.

Πώς έφτασαν όμως τα Νησιά Φερόε έφτασαν σε αυτό το αξιοθαύμαστο επίπεδο και ποια η ιστορική διαδρομή του ποδοσφαίρου στη χώρα; Η Faroe Islands Football Association (FSF) ιδρύθηκε το 1979. Το 1988 η FSF έγινε μέλος της FIFA και το 1990 της UEFA, θέτοντας τα θεμέλια για να συμμετέχουν σε επίσημους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1990, στα προκριματικά του Euro 1992, τα Φαρόε νίκησαν την Αυστρία με 1‑0. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κατάφερε μια τόσο μικρή χώρα με περιορισμένες υποδομές να νικήσει σε επίσημο αγώνα μεγάλης κλίμακας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξαν νίκες που θεωρούνταν μεγάλες εκπλήξεις, όπως το 1‑0 εναντίον της Ελλάδας το 2014, και ξανά το 2‑1 το 2015.

Οι προκλήσεις για ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε μια τόσο μικρή αυτή χώρα με πληθυσμό μόλις 54 χιλιάδες κατοίκους ήταν μεγάλες. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα σε Ισλανδία, Βρετανία και Νορβηγία, η έλλειψη μεγάλων εγκαταστάσεων με φυσικό χορτάρι, και η ανάγκη για τεχνητά γήπεδα, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούσαν και αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Συνήθως όμως, πίσω από κάθε μεγάλη νίκη, και μια μεγάλη πορεία μιας Εθνικής ομάδας, υπάρχει και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, και στην περίπτωση των Νησιών Φαρόε, η εντυπωσιακή πορεία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 δεν είναι τυχαία.

Αντιθέτως, είναι το αποτέλεσμα ενός πολυετούς σχεδίου ανασυγκρότησης, επένδυσης και συμμετοχικής ανάπτυξης, που ξεκίνησε συντεταγμένα τα τελευταία χρόνια.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Φαρόε (FSF) εφαρμόζει από το 2021 το στρατηγικό της πλάνο με τίτλο “Football for everyone – all year – the whole life” (Ποδόσφαιρο για όλους – όλο το χρόνο – σε όλη τη ζωή).

Το πλάνο καλύπτει την περίοδο 2021–2026 και στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση του ποδοσφαίρου της χώρας σε όλα τα επίπεδα, από την παιδική συμμετοχή μέχρι τις εθνικές ομάδες.

Οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου είναι τέσσερις. Ο πρώτος αφορά τη μαζική συμμετοχή και ένταξη όλων των πολιτών στο άθλημα ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής θέσης. Από μικρά παιδιά μέχρι ενήλικες και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, το ποδόσφαιρο αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό εργαλείο, όχι απλώς ως ανταγωνιστικό σπορ.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές. Τα τελευταία 20 χρόνια, τα Νησιά Φαρόε έχουν επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα, σταθερό φωτισμό και θερμαινόμενες επιφάνειες, νέα στάδια και αθλητικές αίθουσες, και την αναβάθμιση του Σταδίου Tórshavn, που σχεδιάζεται να πληροί τα διεθνή πρότυπα UEFA και FIFA. Σημειώνεται πως η UEFA και η FIFA έχουν συνεισφέρει μέσω των προγραμμάτων HatTrick και FIFA Forward, αντίστοιχα, στη δημιουργία νέων γηπέδων, δομών σωματείων και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Ο τρίτος πυλώνας του πλάνου αφορά την ανάπτυξη ταλέντων με εκπαιδευτική στήριξη. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα ήταν η καθιέρωση προγραμμάτων που συνδυάζουν σχολική εκπαίδευση με ποδοσφαιρική ανάπτυξη. Στα προγράμματα αυτά, έφηβοι ποδοσφαιριστές μπορούν να παρακολουθούν κανονικά μαθήματα, ενώ ταυτόχρονα εντάσσονται σε δομημένο πρόγραμμα εκγύμνασης και τεχνικής βελτίωσης.

Παράλληλα, η FSF χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία ανάλυσης απόδοσης, όπως το σύστημα BePro, που αξιοποιείται από την εθνική ομάδα για την τεχνική ανάλυση των αγώνων.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση των τοπικών συλλόγων αλλά και του εθελοντισμού. Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία της χώρας συνεργάζεται στενά με τους τοπικούς συλλόγους ώστε να δημιουργούνται «μικρές εστίες» ποδοσφαίρου σε όλη τη χώρα, με εθελοντές να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε προπονήσεις, οργάνωση αγώνων και κοινοτική συμμετοχή.

Τα Νησιά Φαρόε είναι μια χώρα που ζει στην κυριολεξία το ποδόσφαιρο, καθώς διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργών παικτών ανά κάτοικο στην Ευρώπη.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για το ποδόσφαιρο φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς η Εθνική ομάδα της χώρας, πέτυχε ήδη ιστορικές νίκες και για πρώτη φορά φλερτάρει σοβαρά με τη συμμετοχή σε μπαράζ για το Μουντιάλ. Οι ποδοσφαιριστές από τα τοπικά σωματεία βρίσκονται στο διεθνές προσκήνιο, προπονητές έχουν αναδειχθεί από το πλάνο αυτό, τα γήπεδα της χώρας γεμίζουν, και τα παιδιά παίζουν με στόχο και όχι απλώς για διασκέδαση.

Το Εθνικό Πρωτάθλημα, η Premier League των Φαρόε, έχει εξελιχθεί σταδιακά, με εγκαταστάσεις που έχουν βελτιωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και αυξανόμενο ανταγωνισμό. Στη λίγκα συμμετέχουν δέκα ομάδες ενώ υπάρχουν χιλιάδες εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές συγκριτικά με τον πληθυσμό τους.

Τα Νησιά Φαρόε απέδειξαν ότι ακόμη και μια μικρή χώρα μπορεί να κάνει μεγάλα όνειρα αρκεί να υπάρχει όραμα, στρατηγική και σταθερότητα στην εφαρμογή.

Ανεξαρτήτως αν τα Νησιά Φερόε καταφέρουν ή όχι την είσοδο στα μπαράζ του Μουντιάλ 2026, η όλη πορεία τους μέχρι σήμερα αποτελεί μια ποδοσφαιρική και όχι μόνο, υπέρβαση. Σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως, πρόκειται για μια δικαίωση του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, που δεν βασίστηκε σε «μεγάλα πορτοφόλια», αλλά σε στρατηγικό συνεπή σχεδιασμό τόσο σε υποδομές όσο και σε εστίαση στα αναπτυξιακά τμήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ