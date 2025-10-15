Συνεδρία ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες με επίκεντρο το Ουκρανικό - Τι δηλώνουν οι ΥΠΑΜ

Σε κλίμα αυξανόμενης ανησυχίας για τις ρωσικές προκλήσεις και την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας, την αντιμετώπιση των επανειλημμένων παραβιάσεων εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά, καθώς και στη διατήρηση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Η ρωσική διείσδυση με drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τον περασμένο Σεπτέμβριο – η οποία οδήγησε το ΝΑΤΟ να καταρρίψει τρία από αυτά, για πρώτη φορά στην ιστορία του – καθώς και η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά MiG, έχουν πυροδοτήσει έντονο προβληματισμό στις συμμαχικές χώρες. Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε την επιχείρηση «Ανατολικός Φρουρός», ενώ εξετάζεται και αναθεώρηση των κανόνων εμπλοκής για παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στη στρατιωτική διοίκηση.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση της ΕΕ για ένα κοινό «τείχος κατά των drones», την οποία στηρίζει και ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενού συντονισμού με τη Συμμαχία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού PURL, που επιτρέπει στην Ουκρανία να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η υποστήριξη προς το Κίεβο φθίνει και ζητούν άμεση ενίσχυση του προγράμματος, ώστε να διατηρηθεί η πίεση προς τη Μόσχα.

Ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και πιθανοί νέοι εξοπλισμοί στο επίκεντρο των συζητήσεων του ΝΑΤΟ

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν με τον Ουκρανό ομόλογό τους, Ντένις Σμιχάλ, με κεντρικό θέμα το πρόγραμμα PURL, που επιτρέπει στην Ουκρανία να προμηθεύεται αμερικανικά όπλα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη το Κίεβο έχει λάβει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια από την Ολλανδία και σκανδιναβικά κράτη, ενώ η Γερμανία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί για επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να παραχωρηθούν στην Ουκρανία πύραυλοι Tomahawk μεγαλύτερου βεληνεκούς, με την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να το συζητήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοια στρατηγικά πλήγματα εντός Ρωσίας θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αναθεωρήσει τη στάση του.

Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ: Ενίσχυση άμυνας απέναντι σε απειλές από drones και στενή συνεργασία με την ΕΕ

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι οι δυνάμεις της Συμμαχίας ενεργούν αποτελεσματικά, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στενή συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνδυάζει τη στρατιωτική ισχύ της Συμμαχίας με την οικονομική και πολιτική δύναμη της ΕΕ, αποτρέποντας τις προσπάθειες διχασμού από τη Ρωσία. Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευση του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό εναέριου και εδαφικού χώρου της Συμμαχίας απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση.

Η Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο της ατζέντας, με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να συναντάται με τους 31 ομολόγους του. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητά του έναντι της Ρωσίας.

Ηγεσία ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ενισχύουν την αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία μέσω της πρωτοβουλίας PURL

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την άφιξή του στη σύνοδο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, κάλεσε τις χώρες-μέλη να αυξήσουν τις αγορές αμερικανικών όπλων μέσω της πρωτοβουλίας PURL, προκειμένου να ενισχυθεί η βοήθεια προς την Ουκρανία. Τόνισε ότι η ισχύς αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη, υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις της «ιστορικής» Συνόδου της Χάγης και εκφράζοντας την ελπίδα για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ηγεσία τους και επισήμανε ότι το πρόγραμμα PURL ήδη τρέχει με 2 δισεκατομμύρια ευρώ δεσμευμένα, ενώ αναμένονται νέες συμμετοχές και ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Ολλανδική στήριξη στην Ουκρανία και έκκληση για ενίσχυση της άμυνας του ΝΑΤΟ απέναντι σε εναέριες απειλές

Ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επανεξετάσει τη στρατηγική του για την αντιμετώπιση των εισβολών drones, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης μαχητικών F-35. Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει σε σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, ανακοίνωσε πως η Ολλανδία θα διαθέσει 90 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά drones υπέρ της Ουκρανίας. Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συμβολή τους στον μηχανισμό PURL για στρατιωτική υποστήριξη του Κιέβου, ενώ τόνισε τη σημασία ενοποίησης των κανονισμών εμπλοκής του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα.

Φινλανδία, Εσθονία και Σουηδία προειδοποιούν για συνεχιζόμενη απειλή από τη Ρωσία και ζητούν ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία

Η Ρωσία θα παραμείνει μακροπρόθεσμα απειλή για το ΝΑΤΟ ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας, Άντι Χάκανεν, σημειώνοντας αύξηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων και εξάρτηση από την Κίνα. Παράλληλα, η Εσθονία ανακοίνωσε συμμετοχή στο τέταρτο πακέτο του αμερικανικής έμπνευσης μηχανισμού PURL για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, με συμβολή 12 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Σουηδός υπουργός Άμυνας, Παλ Γιόνσον, κάλεσε για άμεση ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης προς το Κίεβο, προειδοποιώντας ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία μειώνεται αντί να αυξάνεται.

Σταθερή η ελληνική παρουσία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Κατά την προσέλευσή του, υπογράμμισε τη διαχρονικά ισχυρή επένδυση της χώρας στην άμυνα, σημειώνοντας ότι ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων προχωρά μεθοδικά. Ο κ. Δαβάκης εξέφρασε αισιοδοξία πως τα αποτελέσματα της Συνόδου θα ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα της Συμμαχίας στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ