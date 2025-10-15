Εν αναμονή της συνέχισης της διαδικασίας επιστροφής σορών ομήρων το Ισραήλ

Κόντρα στις ισραηλινές εκτιμήσεις ότι η Χαμάς θα παρέδιδε μόνο δύο σορούς ομήρων απόψε, Τετάρτη, το κανάλι του Κατάρ Αλ-Άραμπι, μεταδίδει ότι θα επιστραφούν 5 σοροί γύρω στις 21:00.

Όπως εξάλλου μεταδίδει το Reuters, η Χαμάς επέστρεψε τη Δευτέρα τέσσερις σορούς που επιβεβαιώθηκε ότι ανήκουν σε Ισραηλινούς ομήρους, καθώς και άλλες τέσσερις σορούς αργά την Τρίτη, αν και οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι μία από αυτές τις σορούς δεν ανήκει σε όμηρο.

Αμερικανός αξιωματούχος καλεί τη Χαμάς "να σταματήσει να πυροβολεί τους άμαχους Παλαιστίνιους"

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος για τη Μέση Ανατολή (Centcom) κάλεσε την Τετάρτη τη Χαμάς "να σταματήσει να πυροβολεί τους άμαχους Παλαιστίνιους" μετά τη δημοσίευση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενός βίντεο που δείχνει εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες προσώπων φερόμενων ως "συνεργατών" του Ισραήλ.

"Απαιτούμε από τη Χαμάς να σταματήσει να πυροβολεί τους αθώους αμάχους Παλαιστίνιους στη Γάζα", δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή.

"Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για την ειρήνη. Η Χαμάς πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία αποχωρώντας, τηρώντας αυστηρά το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ, και με τον αφοπλισμό της γρήγορα", πρόσθεσε.

"Διατυπώσαμε τις ανησυχίες μας στους μεσολαβητές οι οποίοι δέχτηκαν να εργαστούν μαζί μας για την τήρηση της ειρήνης και την προστασία των αθώων αμάχων στη Γάζα", συνέχισε.

Από την Παρασκευή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος να αναπτύσσονται σε αρκετές πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, σε αγορές και σε δρόμους.

Διεξήγαγαν εκεί εκστρατεία καταστολής, εκτελώντας συγκεκριμένα οκτώ φερόμενους ως "συνεργάτες" του Ισραήλ στη μέση του δρόμου στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Χαμάς, τη γνησιότητα του οποίου δεν μπόρεσε να εξακριβώσει το AFP.

Έπειτα από αρκετές ημέρες συμπλοκών, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σημειώνονταν "σφοδρές" μάχες στην ανατολική πλευρά της πόλης της Γάζας, στη συνοικία Σουτζάιγια, μεταξύ μιας μονάδας που συνδεόταν με τη Χαμάς και ενόπλων φατριών και συμμοριών, ορισμένοι εκ των οποίων φέρεται να υποστηρίζονταν από το Ισραήλ.

"Η Δύναμη Αποτροπής", όργανο που συγκροτήθηκε πρόσφατα στον μηχανισμό ασφαλείας της Χαμάς, "διεξάγει επιχείρηση" για να "εξουδετερώσει καταζητούμενους", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή ασφαλείας στη Γάζα.

ΚΥΠΕ