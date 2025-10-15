Ουκρανία: «Θα χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια έως και 20 δισ. δολαρίων μέσω του ΝΑΤΟ το 2026»

Η Ουκρανία θα χρειαστεί την επόμενη χρονιά στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας 12-20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ.

Το πρόγραμμα PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον και επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Απευθυνόμενος σε ομολόγους του οι οποίοι συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, ο Σμιχάλ είπε ότι η Ουκρανία είναι ικανή να κατασκευάσει 10 εκατ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2026 εφόσον εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση από τους συμμάχους, ενώ υπογράμμισε πως χρειάζεται περισσότερα βλήματα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ρωσικά στρατεύματα.

cnn.gr