Η Σανάε Τακαΐτσι ψηφίσθηκε από την κάτω Bουλή ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Μέχρι το βράδυ αναμένεται να ορκιστεί.

Η Σανάε Τακαΐτσι, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε σήμερα την ψήφο της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της αργότερα σήμερα ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό της βουλής.

Αναμένεται ότι θα εγκριθεί και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή και να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

