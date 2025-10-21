Aπειλείται το έργο των Ηνωμένων Εθνών στα ανθρώπινα δικαιώματα λόγω περικοπών

Το έργο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στοχοποιείται εξαιτίας περικοπών και εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης χρηματοδότησης αναφέρεται σε έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας την Τρίτη.

Η μη καταβολή των συνδρομών της Ουάσιγκτον στον ΟΗΕ, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της Κίνας και της Ρωσίας να διακόψουν τη χρηματοδότηση των σωμάτων δικαιωμάτων του ανθρώπου, θα μπορούσε να αποτελέσει θανάσιμο πλήγμα στη μάχη του ΟΗΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ανέφερε η έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ISHR).

«Σε μια στιγμή σαρωτικής μεταρρύθμισης του ΟΗΕ και οικονομικής κρίσης, αυτές οι προσπάθειες αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ», προειδοποίησε η ΜΚΟ.

Ήδη, έρευνα υψηλού επιπέδου για εγκλήματα πολέμου που διέταξε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη βία που σαρώνει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έχει καν ξεκινήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Ο ΟΗΕ εξετάζει μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας περικοπής 15% στον προϋπολογισμό του για το 2026, για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων ρευστότητας που επιδεινώθηκαν από τις πολιτικές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγαλύτερος συνεισφορέας του ΟΗΕ, διέκοψαν τη χρηματοδότηση μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ουάσιγκτον όφειλε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτες συνδρομές στον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε οφειλές από προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση του ISHR.

Η Κίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεισφορέας τροφοδότησε την κρίση πληρώνοντας τις οφειλές της «εξαιρετικά αργά», ανέφερε η έκθεση.

Το Πεκίνο ολοκλήρωσε την πληρωμή του περασμένου έτους μόλις στις 27 Δεκεμβρίου, καθιστώντας ουσιαστικά τα κεφάλαια άχρηστα.

Η πρόταση μεταρρύθμισης του UN80 του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στοχεύει στην κατανομή των περικοπών στους τρεις πυλώνες του οργανισμού: ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι περικοπές που συζητούνται θα μπορούσαν να έχουν βαρύ τίμημα για το γραφείο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR).

Ο οργανισμός έχει λάβει μόνο το 73% των συνεισφορών του τακτικού προϋπολογισμού των κρατών μελών για το 2025, αφήνοντας 67 εκατομμύρια δολάρια απλήρωτα.

Η Καόρου Οκουιζούμι, αναπληρώτρια επικεφαλής του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Ερευνών για τη Μιανμάρ, προειδοποίησε ότι οι προτεινόμενες περικοπές θα μπορούσαν να οδηγήσουν την έρευνα στην απώλεια 27 θέσεων, το ένα τρίτο του προσωπικού της.

