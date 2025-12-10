Εξερράγη βόμβα σε όχημα στο Ακρωτήρι - Οι πρώτες πληροφορίες από τις Βάσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε εξέλιξη έρευνες στην Κύπρο για σκάφος που αγνοείται - Απέπλευσε από το Ισραήλ πριν 8 μέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι έρευνες που πραγματοποιούνταν και κατά την διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη - Ενεργοποιήθηκε το «Νέαρχος»

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε την Τρίτη για σκάφος το οποίο απέπλευσε από τη μαρίνα Ashkelon του Ισραήλ και το οποίο αγνοείται. Το σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του στις 2 Δεκεμβρίου, με τέσσερα άτομα να επιβαίνουν σε αυτό και με τελικό προορισμό την Κρήτη.  

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ ειδοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδος στις 1500 χθες πως το σκάφος δεν έφτασε στην Κρήτη και πως η τελευταία γνωστή θέση του ήταν 90 ναυτικά μίλια νότια της Πάφου. 

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο «Νέαρχος» και προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες προς διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα σε φωνητικές αγγελίες, έκδοση Navtex και εκτροπή παραπλέοντων σκαφων για να περάσουν από το τελευταίο σημείο που έδωσε στίγμα το σκάφος. 

Οι έρευνες που πραγματοποιούνταν και κατά την διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, δεν μπορουν να συμμετάσχουν στις έρευνες τα ελικόπτερα. Αυτό θα γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.  

Το ΚΣΕΔ είναι σε επαφή και με τις αρχές του Ισραήλ (RCC Haifa)  αφού υπάρχει πιθανότητα το σκάφος λόγω καιρικών συνθηκών να επιχείρησε να επιστρέψει στο Ισραήλ.  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος καπετάνιος του σκάφους  έχει μεγάλη εμπειρία ως κυβερνήτης. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΙΣΡΑΗΛΚΣΕΔΣΚΑΦΟΣΕΡΕΥΝΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα