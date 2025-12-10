Κατεχόμενα: Πλημμύρισε το νέο «κοινοβούλιο» που καυχιόταν ο Τατάρ - Διαρροές νερού... από τις πρώτες βροχές (φώτος)

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το νησί δεν δημιούργησαν προβλήματα μόνο στο οδικό δίκτυο των κατεχομένων, αλλά προκάλεσαν ζημιές και στο νέο κτίριο του «Κοινοβουλίου», ένα από τα νεότερα και ακριβότερα δημόσια έργα του κατοχικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Kibris Postasi.

Αν και το κτίριο λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα, η Τ/κ ιστοσελίδα αναφέρει ότι εντοπίστηκαν διαρροές νερού σε διάφορα σημεία, με το πρόβλημα να εμφανίζεται σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με τις εικόνες και τις περιγραφές που δημοσιεύθηκαν, νερά συγκεντρώθηκαν σε διαδρόμους, κοινόχρηστους χώρους και αίθουσες, ενώ φαίνεται να εισέρχονται από την οροφή, ιδιαίτερα σε σημεία όπου βρίσκονται τεχνικές εγκαταστάσεις. Το προσωπικό που υπηρετεί στο κτίριο επιβεβαίωσε ότι «το νερό έσταζε από πάνω» μετά τη νεροποντή.

Τα αρχικά ευρήματα, όπως μεταδίδει η Kibris Postasi, δείχνουν ότι οι διαρροές συνδέονται με το σύστημα μόνωσης και αποστράγγισης της οροφής, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την ποιότητα κατασκευής του έργου, το οποίο είχε παρουσιαστεί από τη λεγόμενη διοίκηση του τέως Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ως «σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών».

Το ότι ένα ολοκαίνουργιο «δημόσιο» κτίριο πλημμύρισε με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις δεν πέρασε απαρατήρητο στα Τ/κ ΜΜΕ. Αρκετά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «ανησυχητικό δείγμα» σε σχέση με τη δομική ακεραιότητα του κτιρίου.

Αν και οι ζημιές, όπως σημειώνεται, δεν φαίνεται να είναι εκτεταμένες, οι διαρροές καταγράφονται ως σοβαρή ένδειξη κατασκευαστικών προβλημάτων σε ένα έργο που η διοίκηση Ερσίν Τατάρ είχε παρουσιάσει ως «ναυαρχίδα».

Με πληροφορίες από Kibris Postasi / Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου