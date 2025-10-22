Μετωπική σύγκρουση Apple-Βρυξελλών για τους κανόνες στο Διαδίκτυο

Στην αντεπίθεση περνά η Apple που προσπαθεί να πλήξει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τιθασεύσει τη δύναμη της Silicon Valley, με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό να προχωρά στην πιο εκτεταμένη νομική αμφισβήτηση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ένωσης για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο δικηγόρος του κατασκευαστή του iPhone, Ντάνιελ Μπιρντ, δήλωσε στο Γενικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου την Τρίτη ότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act-DMA) «επιβάλλει εξαιρετικά επαχθείς και παρεμβατικές επιβαρύνσεις» που αντίκεινται στα δικαιώματα της Apple στην αγορά της ΕΕ.

Η υπόθεση της Apple αποτελεί την πιο σκληρή επίθεση κατά του νόμου, μετά από μια προηγούμενη ήττα της ByteDance σχετικά με την ένταξη της πλατφόρμας TikTok στο πεδίο εφαρμογής του DMA.

O νόμος DMA τέθηκε σε ισχύ το 2023 και έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει τις μεγαλύτερες τεχνολογικές πλατφόρμες στον κόσμο με μια σειρά από κανόνες που ορίζουν το τι πρέπει και δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο νόμος έχει επίσης προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ.

Η Apple — η οποία θεωρείται ο μεγαλύτερος αντίπαλος που απειλεί τον στόχο της ΕΕ για έλεγχο των τεχνολογικών εταιρειών και των μονοπωλιακών πρακτικών τους — αμφισβήτησε τον νόμο σε τρία μέτωπα: τις υποχρεώσεις της ΕΕ να κάνει το ανταγωνιστικό hardware υλικό να λειτουργεί στο iPhone της, την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής να υπαγάγει το εξαιρετικά κερδοφόρο App Store στους κανόνες και την απόφαση να διερευνηθεί εάν το iMessage έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει τους κανόνες, τους οποίους αργότερα διέφυγε.

Ο δικηγόρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πολ-Τζον Λόουενταλ, αντέτεινε τους ισχυρισμούς του τεχνολογικού γίγαντα, λέγοντας ότι ο «απόλυτος έλεγχος» της Apple επί του iPhone της έχει επιτρέψει να αποκομίσει «υπερβολικά κέρδη σε αγορές όπου οι ανταγωνιστές της βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις».

«Μόνο η Apple έχει τα κλειδιά για αυτόν τον περιφραγμένο κήπο», δήλωσε ο Loewenthal στο δικαστήριο. «Αυτή αποφασίζει ποιος τα παίρνει και ποιος μπορεί να προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους χρήστες iPhone».

«Και μέσω αυτού του ελέγχου, η Apple έχει κλειδώσει περισσότερο από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων χρηστών smartphone», πρόσθεσε.

Η ευρεία αμφισβήτηση του νόμου από την Apple ισχυρίζεται:

Πρώτον ότι οι υποχρεώσεις διαλειτουργικότητας που αναγκάζουν τις υπηρεσίες iPhone της να λειτουργούν άψογα με το υλικό των ανταγωνιστών της – όπως ακουστικά ή smartwatches – ενδεχομένως να θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο, την ασφάλεια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών.

Δεύτερον, ότι το App Store της θα έπρεπε να παρακάμπτει τους κανόνες, επειδή η πλατφόρμα δεν αποτελεί ενιαία υπηρεσία σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου. Σύμφωνα με τον DMA, το App Store της Apple αργότερα δέχθηκε πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ για φερόμενες παραβάσεις — πρόστιμο το οποίο αμφισβητεί ξεχωριστά.

Τρίτον, ο τεχνολογικός γίγαντας αμφισβητεί την προσπάθεια της ΕΕ να διερευνήσει εάν το iMessage της θα έπρεπε να είχε διερευνηθεί βάσει των κανόνων, καθώς δεν είναι μια υπηρεσία που δημιουργεί άμεσα έσοδα για την εταιρεία.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές της ΕΕ (DMA) επιβάλλει υποχρεώσεις «που αγνοούν την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ», δήλωσε ο Μπίρντ, εκπροσωπώντας την Αpple.

Παράλληλα με την Apple, οι υπηρεσίες της Alphabet Inc. , η Google , η Microsoft , η Amazon.com. , η Meta Platforms , η ByteDance και η Booking Holdings έχουν επίσης πληγεί.

Τον Απρίλιο, η Apple τιμωρήθηκε με πρόστιμο, αφού οι ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι παραβίασε κανόνες που σχετίζονται με την άδεια των προγραμματιστών να καθοδηγούν τους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές εκτός του καταστήματός της. Αυτό ακολούθησε πρόστιμο 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ βάσει των παραδοσιακών κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, με παρόμοιες παραλείψεις στο κατάστημα εφαρμογών, αλλά που απευθύνονται ειδικά σε εφαρμογές streaming μουσικής.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει επιβάλει υψηλά πρόστιμα κατά των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων προστίμων άνω των 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά της Google της Alphabet και ξεχωριστής εντολής προς την Apple να καταβάλει στην Ιρλανδία οφειλόμενους φόρους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: OT.gr