Μακροζωία, το ιερό δισκοπότηρο της εποχής μας

Ο δισεκατομμυριούχος Bryan Johnson είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας αλλά αυτό που τον έχει κάνει διάσημο είναι η εμμονή του με τη μακροζωία. Η καθημερινή του ρουτίνα είναι πολυσύνθετη και περιλαμβάνει εξαιρετικά συγκεκριμένες πρακτικές ύπνου και άσκησης, ένα διαιτολόγιο από το οποίο δεν παρεκκλίνει ποτέ, και πάρα πολλά συμπληρώματα διατροφής. Τα αποτελέσματα είναι όντως απίστευτα. Το πρωτόκολλο που ακολουθεί ο Johnson ονομάζεται Blueprint Protocol και στον ιστότοπο μπορεί όποιος θέλει να βρει πολλές συμβουλές σχετικά με τη μακροζωία. Στο δε ντοκιμαντέρ με τίτλο Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, καταγράφει την ακραία αφοσίωσή του στην επιστήμη της μακροζωίας. Στόχος του, όπως ισχυρίζεται, είναι να κάνει έρευνα πειραματιζόμενος με τον εαυτό του και όσα ανακαλύπτει να γίνουν γνωστά σε όλους.

Όμως, αν και προσφέρει μερικές χρήσιμες γνώσεις, οι μέθοδοι που εφαρμόζει βρίσκονται σε άλλο οικονομικό επίπεδο σε σύγκριση με εκείνες που ίσως χρησιμοποιούμε εμείς οι απλοί θνητοί το 2025. Η αλήθεια είναι πως η μακροζωία μας ενδιαφέρει όλους. Είναι ο νέος μεγάλος στόχος μας και έχει αντικαταστήσει τον προηγούμενο, αυτό της αντιγήρανσης, δηλαδή τη διατήρηση της νεότητας.

Προκειμένου να προσεγγίσουν τον στόχο κάποιοι ομνύουν στις υπέρυθρες σάουνες και την κρυοθεραπεία, καθώς και στις αλλαγές στον τρόπο ζωής και της διατροφής. Το περπάτημα μερικών χιλιάδων βημάτων την ημέρα και η plant based διατροφή υπόσχονται πολλά οφέλη. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι η ραπαμυκίνη και η μετφορμίνη, μπορούν όντως να επιβραδύνουν τη γήρανση σε ζώα και να βελτιώσουν την υγεία σε ανθρώπους αλλά ενδεχομένως να έχουν παρενέργειες. Κάποιοι ερευνητές μακροζωίας υποστηρίζουν ότι η γενετική είναι το κλειδί για να ξεπεράσουμε τα 100, αν ταυτόχρονα ασκούμαστε και διατρεφόμαστε σωστά.

Όπως φαίνεται, ο δρόμος προς τη μακροζωία είναι μακρύς και γεμάτος εμπόδια και διακλαδώσεις αλλά αυτό δεν φαίνεται να πτοεί κανέναν. Η μακροζωία είναι τάση.Όλοι μαζί στον αγώνα.

Η έκθεση «Top Global Consumer Trends 2025» της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Euromonitor International δείχνει πως αυτή τη χρονική στιγμή είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε υγιέστεροι και με καλύτερη ποιότητα ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 40.000 καταναλωτές δείχνει πως το 52% αυτών πιστεύουν ότι θα είναι πιο υγιείς τα επόμενα χρόνια από ό,τι είναι τώρα επειδή επενδύουν σε προληπτικές, εξειδικευμένες λύσεις. Το 2023 το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 46%.

Τα τελευταία χρόνια πολλά καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες φροντίζουν γι΄ αυτό. Η ψηφιακή παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής μας κατάστασης μέσω των wearable συσκευών είναι πλέον πολύ διαδεδομένη. Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν smart watches, smart rings και smartbands προκειμένου να παρακολουθούν δεδομένα σχετικά με τον ύπνο τους, τον καρδιακό ή τον αναπνευστικό ρυθμό τους αλλά και να μετρούν την εκγύμναση τους.

Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, το 2024, η γενιά Z και οι millennials ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές των wearable wellness tracking devices: το 27% των καταναλωτών της γενιάς Z που συμμετείχαν στην έρευνα φορούν συσκευές παρακολούθησης (το 2020 ήταν 18%).

Τα εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής είναι επίσης μεγάλη τάση προκειμένου να προσεγγίσουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής μακροχρόνια. Το NAD+, ένα συνένζυμο που παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και την επιδιόρθωση των κυττάρων θεωρείται το νέο ελιξήριο νεότητας. O David Sinclair, συνδιευθυντής του Κέντρου Paul F. Glenn για τη Βιολογία της Γήρανσης στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι το NAD+ είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει σε μια πηγή νεότητας. Ο δε αριθμός των διαδικτυακών προϊόντων με την ένδειξη NAD+ σχεδόν τριπλασιάστηκε από 409 σε 1.137 από 2024, σύμφωνα με την έκθεση.

Σταδιακά γινόμαστε «μίνι αθλητές», χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, την έρευνα και τις ρουτίνες που προηγουμένως προορίζονταν για τους κορυφαίους αθλητές. Ομολογουμένως, η επίτευξη της μακροζωίας είναι δύσκολη πίστα.

protothema.gr