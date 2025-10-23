Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι «απλώς δεν του φάνηκε σωστό». Παράλληλα, έκανε γνωστό πως ήρθε «η ώρα» να επιβληθούν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για τις νέες ποινές στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΓΓ του NATO.

BREAKING NEWS:



Trump confirms his meeting with Putin has been cancelled. pic.twitter.com/EhUeXLUSFo — World War 3 (@warlocation) October 22, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

.@POTUS: "These are tremendous sanctions. These are very big against their two big oil companies — and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled." https://t.co/6vbswraYmV pic.twitter.com/FONI7ECFAw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 22, 2025

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», καθώς υποδεχόταν τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι θα συζητήσει το ζήτημα της ειρήνης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χαρακτηρίζοντάς την «υψηλού ρίσκου» και καθοριστική για τη διεθνή σταθερότητα.

«Θεωρώ πως μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν. Νομίζω πως μπορεί να έχει επιρροή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας «θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία» με τον Σι στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Συμπλήρωσε πως θέλει διμερή συμφωνία για το εμπόριο με τον Κινέζο πρόεδρο και ότι θα εγείρει ανησυχίες για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο.

«Νομίζω θα κλείσουμε συμφωνία», προέβλεψε, λέγοντας ακόμη πως θέλει η Κίνα να ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, με φόντο τις απειλές του για απαγορευτικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

POTUS: "I’ll be meeting with President Xi of China. We have a pretty long meeting scheduled. We can work out a lot of our questions and our doubts, and our tremendous asset together. So we look forward to that." pic.twitter.com/qXtRNucjSl — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 22, 2025

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Τραμπ υπογράμμισε την πολυπλοκότητα των πυραύλων Tomahawk, εξηγώντας ότι αυτή είναι μία από τις αιτίες που δεν έχει εγκρίνει ακόμη την αποστολή τους στη χώρα. Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν έλεγχο» στο πώς η Ουκρανία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα που λαμβάνει από άλλες χώρες, ακόμη κι αν αυτά χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 μήνες, συνήθως ένα χρόνο για να μάθει κάποιος πώς να τους χρησιμοποιεί. Είναι πολύ περίπλοκοι. Ο μόνος τρόπος που θα εκτοξευτεί ένας Tomahawk είναι αν τον εκτοξεύσουμε εμείς, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ξέρουμε πώς να τους χρησιμοποιούμε και δεν πρόκειται να διδάξουμε σε άλλους», εξήγησε ο Τραμπ για τους πυραύλους Tomahawk που ζητάει η Ουκρανία.

Trump: “It’ll take a minimum of 6 months, usually a year to learn how to use them. They’re highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we’re not going to do that.”



“We know how to use it and we’re not going to be teaching other people.” pic.twitter.com/63QYO8802h — TheCapitolInstitute (@CapitolInstitut) October 22, 2025

Σχετικά με την Κολομβία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των πληρωμών και επιδοτήσεων προς τη χώρα, κατηγορώντας τον Πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της παραγωγής ναρκωτικών, «παρά τα μεγάλης κλίμακας χρηματικά ποσά και επιδοτήσεις από τις ΗΠΑ». Επιπλέον ανέφερε ότι ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας, λόγω του ρόλου της στη διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο και

χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Κολομβίας «κακό τύπο» — μερικές ημέρες αφού τον αποκάλεσε «βαρόνο των ναρκωτικών».

Όσον αφορά τις διεθνείς επιχειρήσεις, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα αυτή την εβδομάδα εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο θεωρήθηκε ότι συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για την όγδοη γνωστή επίθεση σε ύποπτο πλοίο. Ο Τραμπ ανέφερε πως θεωρεί ότι έχει τη νομική εξουσία να εγκρίνει τέτοιες επιχειρήσεις σε διεθνή ύδατα, ωστόσο ενδέχεται να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε δράση σε χερσαίες επιχειρήσεις.

«Αυτό είναι πρόβλημα εθνικής ασφάλειας... Σκότωσαν 300.000 Αμερικανούς πέρυσι. Χτυπάμε σε διεθνή ύδατα. Όταν δεις βάρκα με 5 κινητήρες πίσω σίγουρα δεν είναι βάρκα ψαρά», τόνισε ο Τραμπ.

Τέλος, απαντώντας στην κριτική για την κατεδάφιση τμήματος της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τα σχέδιά του για την κατασκευή μιας νέας αίθουσας εκδηλώσεων 90.000 τετραγωνικά πόδια (8,361 τ.μ), κόστους περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρουσίασε μάλιστα στους δημοσιογράφους εκτυπωμένα σχέδια του έργου, τονίζοντας ότι η διαδικασία ήταν «απολύτως διαφανής».

Κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Now is the time to stop the killing and for an immediate ceasefire. Given President Putin’s refusal to end this senseless war, Treasury is sanctioning Russia’s two largest oil companies that fund the Kremlin’s war machine. Treasury is prepared to take further action if necessary… https://t.co/tbJTyf8x2V — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 22, 2025

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαιρετίζει τις κυρώσεις Τραμπ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, ζητώντας παράλληλα να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος σήμερα με αυτές τις κυρώσεις είναι να ασκεί μεγαλύτερη πίεση, φυσικά, και στα δύο μέρη, σε αυτήν την περίπτωση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ρούτε, ενώ καθόταν δίπλα στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Όλα έχουν να κάνουν με την αλλαγή του λογισμού, με το να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν καταλαβαίνει ότι το όραμα του προέδρου αυτό το Σαββατοκύριακο για κατάπαυση του πυρός, να σταματήσει εκεί που είναι... Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα τώρα», δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία θα πρέπει να εφοδιαστεί με αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, ο επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας δήλωσε ότι εναπόκειται στα μεμονωμένα έθνη να αποφασίσουν τι θέλουν να προμηθεύσουν στη χώρα. «Το ΝΑΤΟ δεν παίρνει θέση», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέτυχε να προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk για επιθέσεις στη Ρωσία μετά από συνάντηση με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, με τον Αμερικανό πρόεδρο αργότερα να καλεί και τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις μάχες και να αποδεχτούν τις τρέχουσες γραμμές μάχης.

Πηγή: protothema.gr