Αυστραλία: Γυναίκα κέρδισε το δικαίωμα να εργάζεται από το σπίτι κάθε μέρα σε μια ιστορική υπόθεση

Μια υπάλληλος τράπεζας στην Αυστραλία δικαιούται να εργάζεται από το σπίτι της σε μόνιμη βάση, βάσει δικαστικής απόφασης.

Η Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, της οποίας η απόφαση για την υπόθεση παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον στην Αυστραλία, αποφάνθηκε υπέρ της Καρλίν Τσάντλερ, η οποία αμφισβήτησε την απόφαση του εργοδότη της Westpac, που της επέβαλε να εργάζεται από τα γραφεία της δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η Τσάντλερ εργάζεται στην τράπεζα εδώ και 23 χρόνια, με την Westpac να της έχει επιτρέψει αρχικά να εργάζεται εξ αποστάσεως, αναιρώντας την απόφαση αυτή μέσα στο 2025.

Τι ισχυρίζεται η τράπεζα για την πολιτική επιστροφής στο γραφείο

Εκπρόσωπος της Westpac δήλωσε ότι η τράπεζα εξετάζει την απόφαση της επιτροπής, προσθέτοντας ότι η πολιτική επιστροφής στο γραφείο έχει σχεδιαστεί για να «εξασφαλίζει ουσιαστική συνεργασία εντός των ομάδων, παρέχοντας παράλληλα ευελιξία για εργασία από το σπίτι».

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Αυστραλίας έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της επιστροφής του προσωπικού στο γραφείο τις περισσότερες φορές, αλλά η αλλαγή αυτή έχει προχωρήσει αργά στις τράπεζες λιανικής, όπου είναι δημοφιλής η υβριδική εργασία.

Το προσωπικό των επενδυτικών τραπεζών επιστρέφει συνήθως στο γραφείο περισσότερο από τους συναδέλφους τους στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

Το πρόβλημα μετακίνησης που αντιμετώπιζε η Τσάντλερ και έφερε το αίτημα για εργασία εξ αποστάσεως

Η Τσάντλερ ισχυρίστηκε ότι ζούσε έξω από το Σίδνεϊ και ότι η μετακίνηση προς τα κεντρικά γραφεία της Westpac θα της έπαιρνε σχεδόν δύο ώρες. Η επιτροπή έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος για την Westpac να απορρίψει το αίτημα της Τσάντλερ για εξ αποστάσεως εργασία.

Η επιτροπή μπορεί να δεχθεί προσφυγές κατά των αποφάσεών της.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την Τσάντλερ μέσω του δικηγόρου που την εκπροσώπησε στην Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας.

