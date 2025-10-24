Politico: Γιατί το φιάσκο στο Μουσείο του Λούβρου ήταν αναπόφευκτο

Η είδηση της μεγάλης ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου την περασμένη Κυριακή, όταν τέσσερις άνδρες κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. Ευρώ σόκαρε τον πλανήτη, αλλά όχι όσους εργάζονται εκεί, γράφει το Politico.

Η επόπτρια αιθουσών και συνδικαλίστρια του Μουσείου Ελίζ Μιλέρ, δήλωσε μετά τη ληστεία ότι μεταξύ συναδέλφων, εδώ και μήνες, θεωρούσαν απίστευτο που δεν είχε συμβεί κάτι δραματικό. Αν και η Γαλλία και ειδικότερα το Παρίσι θεωρούν ότι έχουν πολιτιστική υπεροχή, οι επικριτές εκτιμούν ότι η ληστεία είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη ότι το κράτος δεν επενδύει πραγματικά στο Λούβρο.

Τα παράπονα για την υποχρηματοδότηση του μουσείου έχουν συσσωρευτεί εδώ και μήνες, σε αντίθεση με τη ληστεία της Κυριακής που κράτησε μόνον λίγα λεπτά.

«Ερειπωμένη κατάσταση»

Η γενική διαχειρίστρια του Λούβρου, Κιμ Φαμ, είχε πει σε βουλευτές κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή τον Φεβρουάριο ότι η υποδομή του μουσείου βρίσκεται σε «κακή, ενίοτε ερειπωμένη κατάσταση» και είχε χαρακτηρίσει απολύτως αναγκαία τη διενέργεια εκσυγχρονισμού, μεταξύ άλλων και στα θέματα ασφάλειας.

Η Μιλέρ ανέφερε ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι επίμονα έχουν επαναλάβει στο γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού τη σοβαρότητα των προβλημάτων που συνδέονται με την υποχρηματοδότηση, όπως η «μείωση του εξειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας και επιτήρησης». Πλην όμως, δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας, την οποία είδε εν μέρει το POLITICO, έκανε λόγο για «επίμονες καθυστερήσεις» στην αντικατάσταση του εξοπλισμού ασφαλείας, όπως οι κάμερες. Πάντως, στο 1/3 των αιθουσών της πτέρυγας που έγινε η ληστεία, δεν υπήρχαν καθόλου. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρυθμός παλαίωσης της υποδομής ασφαλείας ξεπερνά τις επενδύσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι ληστές εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια

Φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει ένα σχέδιο χρηματοδότησης 700-800 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μουσείου. Όμως οι αλλαγές δεν αναμένονται να ολοκληρωθούν πριν από το 2031.

Ο Πίτερ Φάουλερ, διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας Westminster Group, που παρέχει λύσεις ασφαλείας για τον Πύργο του Λονδίνου, εκτιμά ότι η αδράνεια υπήρξε ένας παράγοντας που οι ληστές εκμεταλλεύτηκαν. «Το πόσο εύκολο ήταν, δείχνει πόσο χαλαρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας», είπε.

Εκπρόσωποι του μουσείου πάντως παρέπεμψαν σε διαδικτυακή δήλωση, σύμφωνα με την οποία οι μηχανισμοί ασφαλείας ήταν «ενεργοί».

«Ηττηθήκαμε»

Το 2025 έχουν περάσει πάνω από 230 χρόνια αφότου αποκεφαλίστηκε ο Λουδοβίκος ΙΣΤ’, σχεδόν μπροστά από το Λούβρο. Μετά τη ληστεία ακούγονται και πάλιφωνές για «κεφάλια που πρέπει να πέσουν».

Η Αριστερά και η άκρα δεξιά δείχνουν την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, που σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος Παρισιού στις εκλογές του επόμενου έτους. Η Ντατί παραδέχθηκε ότι η επιτυχής ληστεία ενδέχεται να οφείλεται εν μέρει και σε διοικητικές αδυναμίας. Όμως, είπε, η ευθύνη είναι συλλογική, μετά από «40 χρόνια εγκατάλειψης, κατά τα οποία τα προβλήματα σκεπάζονταν». «Πάντα εστιάζαμε στην ασφάλεια των επισκεπτών των πολιτιστικών ιδρυμάτων, πολύ λιγότερο σε αυτήν των ίδιων των έργων τέχνης», ανέφερε σε συνέντευξή της στο κανάλι M6.

Παράλληλα, υπήρξαν φωνές που ζήτησαν την παραίτηση της διευθύντριας του Λούβρου, Λορέν ντε Καρ, που μιλώντας στην επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας δέχθηκε σκληρές ερωτήσεις.

Για διάστημα δύο ωρών, η 59χρονη επιμελήτρια, που έδειχνε καταπονημένη από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, προσπάθησε με δυσκολία να υποστηρίξει τη θέση ότι οι διαδικασίες ασφαλείας τηρήθηκαν. «Παρά τις προσπάθειές μας, ηττηθήκαμε», είπε και πρόσθεσε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρα της προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή «στην κατάσταση φθοράς και γενικής παλαιότητας του Λούβρου, των κτιρίων και των υποδομών του».

Μετά τη ληστεία, δημοσιεύματα κατηγόρησαν τη διευθύντρια για οικονομική κακοδιαχείριση και σπατάλη πόρων σε μη επείγουσες ανάγκες, όπως μια πολυτελή αίθουσα εστίασης. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για διαστρεβλωμένες κατηγορίες και προσωπικές επιθέσεις. Η αίθουσα, ανέφερε, προορίζεται ως «χώρος συναντήσεων και όχι αποκλειστικά για τον πρόεδρο του Λούβρου».

Η ντε Καρ αμφισβήτησε επίσης ορισμένα σημεία της έκθεσης των ελεγκτών, επιμένοντας ότι δεν υπήρξαν καθυστερήσεις στα σχέδια αναβάθμισης ασφαλείας και ότι το έγγραφο δεν αναφέρεται στα νέα μέτρα που σκοπεύει να παρουσιάσει.

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο Μακρόν κάλεσε τους υπουργούς του «να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Τα σχέδια του Μακρόν

Η ανακαίνιση του Λούβρου επρόκειτο να αποτελέσει, όπως και η αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων μετά την πυρκαγιά πριν από πέντε χρόνια, το «κόσμημα του στέμματος» της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μακρόν. Ήδη, αυτή τη χρονιά είχε ανακοινώσει τα σχέδιά του για εκσυγχρονισμό του μουσείου με αναβάθμιση των υποδομών και του επιπέδου ασφάλειας. Επίσης, με βάση τον σχεδιασμό, η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, θα μεταφερθεί σε δική της αίθουσα.

Πλέον το έργο έχει επείγοντα χαρακτήρα. Ο Μακρόν έχει ζητήσει προτάσεις για την επίσπευση των μέτρων ασφαλείας έως την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων θέλει κάμερες νέας γενιάς, βελτιωμένους ανιχνευτές περιμέτρου και ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Ωστόσο, η προσπάθεια γίνεται εν μέσω πολιτικής κρίσης και την ώρα που η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί θέλει τον περιορισμό δημοσίων δαπανών επενδύοντας δισεκατομμύρια σε άμυνα και επανεκβιομηχάνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλεια των μουσείων ίσως να μη φαίνεται η πιο επείγουσα προτεραιότητα.

Η εκπρόσωπος του προσωπικού του μουσείου δήλωσε στο διοικητικό συμβούλιο ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί αλλά έχουν δοθεί υποσχέσεις στο Λούβρο που πρέπει να τηρηθούν. «Το Λούβρο αυτοχρηματοδοτείται κατά 68%, που είναι τεράστιο ποσοστό. Για το υπόλοιπο, το κράτος δεν μπορεί να επιβάλει άλλες περικοπές», πρόσθεσε.

protothema.gr