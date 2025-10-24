Aντιαεροπορικούς πυραύλους και Mirage στέλνει στην Ουκρανία ο Μακρόν - Στο τραπέζι ξανά οι Tomahawk από τις ΗΠΑ

Η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία εντός των επόμενων ημερών αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και καταδιωκτικά Mirage ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν στη βιντεοδιάσκεψη των συμμάχων του Κιέβου, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής, η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT.

Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.

Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Ρούτε: Στο τραπέζι η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία, μετά από επικοινωνία με τον Τραμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ζήτημα της αποστολής πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, το οποίο «παραμένει υπό εξέταση».

«Σχετικά με τους Tomahawk, φυσικά το συζητήσαμε με τον πρόεδρο. Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επανεξέταση από τον πρόεδρο, και, όπως είχα ξαναπεί, εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν», ανέφερε ο Ρούτε.

Πρόσθεσε ότι είναι ευθύνη κάθε συμμάχου να αποφασίσει ποια όπλα θα παραδώσει στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρέχουν και θα συνεχίσουν να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα οπλικών συστημάτων».

Ο Ρούτε μετέβη στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι πιέζει για όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία, ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Στάρμερ ζητά ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, έκανε έκκληση να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από τη συνάντηση των «Προθύμων».

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια» δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και, βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του συνασπισμού των προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας» είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Λύση ως τα Χριστούγεννα με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Για το θέμα του «Δανείου Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία που θα προέλθει από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είπε σε δημοσιογράφους ότι η Συμμαχία των Προθύμων θα πρέπει να καταλήξει σε μια λύση πριν από τα Χριστούγεννα, «ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να χρηματοδοτήσει» το Κίεβο τα επόμενα χρόνια.

«Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό (…) και θα περιμένω μια απόφαση πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων», είπε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ζήτησε να υπάρξει «ταχεία δράση», ώστε να χρησιμοποιηθούν τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηριχθεί το Κίεβο.

Πηγή: iefimerida.gr