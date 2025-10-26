Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ιστορική απόφαση: Οι μαχητές του ΡΚΚ στην Τουρκία αποσύρονται στο βόρειο Ιράκ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Θέτουμε σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών μας από το εσωτερικό της Τουρκίας», ανακοίνωσε το ΡΚΚ

Η κουρδική οργάνωση ανταρτών Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρει όλους τους μαχητές από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat.

«Θέτουμε σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών μας από το εσωτερικό της Τουρκίας» με 25 μαχητές, άνδρες και γυναίκες, να έχουν ήδη μετακινηθεί στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το κίνημα.

Στην ίδια ανακοίνωση, κάλεσε την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επανένταξη των αγωνιστών του στην πολιτική ζωή.

«Τα νομικά και πολιτικά μέτρα» που απαιτούνται από τη διαδικασία και οι νόμοι που είναι «αναγκαίο για τη συμμετοχή στη δημοκρατική πολιτική ζωή πρέπει να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση», σημείωσε το PKK, που άρχισε πριν από σχεδόν έναν διαδικασία αφοπλισμού και ειρήνης με το τουρκικό κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΚΟΥΡΔΟΙΙΡΑΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα