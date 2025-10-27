Πόσο επικίνδυνος είναι ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος κρουζ που εκτόξευσε η Ρωσία - Τι απαντούν ειδικοί

O νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος κρουζ ονόματι Burevestnik που δοκίμασε η Ρωσία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τον αποκαλεί «ανίκητο και μοναδικό» προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς προσπαθεί να διαπιστώσει πόσο αποτελεί πραγματική απειλή ή είναι απλά για μία επίδειξη δύναμης χωρίς αντίκρισμα από τη Μόσχα.

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν έκρυψαν την ανησυχία και την οργή τους και ο Αμερικανός πρόεδος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ενέργεια αυτή από τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις του ενώ βρισκόταν στην περιοδεία του στην Ασία.

Ποιες οι δυνατότητες του πυραύλου

Αυτός ο πύραυλος, γνωστός ως 9M730 Burevestnik, είναι ένα όπλο εδάφους που μπορεί να κάνει πτήσεις σε χαμηλό υψόμετρο και ικανό να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές και τροφοδοτείται από πυρηνική ενέργεια.

Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι ο πύραυλος, που αποκαλείται Skyfall από το ΝΑΤΟ, έχει απεριόριστο βεληνεκές και μπορεί να αποφύγει την πυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, αν και ορισμένοι Δυτικοί ειδικοί αμφιβάλλουν για τη στρατηγική του αξία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται όχι μόνο να μην ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας, αλλά και ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ακτινοβολίας κατά την πτήση του.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δοκιμής στις 21 Οκτωβρίου, ο στρατηγός Βαλερί Γερασίμοφ ανέφερε ότι ο πύραυλος διένυσε 14.000 χλμ. σε περίπου 15 ώρες.

Το πυρηνικό του σύστημα πρόωσης του επιτρέπει να ταξιδεύει μεγαλύτερες αποστάσεις σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς κινητήρες, επιτρέποντάς του να «πετά» για μεγάλα χρονικά διαστήματα πριν χτυπήσει στόχους, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Μάλιστα, κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ότι ο Burevestnik θα μπορούσε ενδεχομένως να παραμείνει στον αέρα για μέρες. Η καταστροφική του δύναμη είναι τεράστια, με κεφαλή που εκτιμάται σε έως και έναν μεγατόνο.

Ο πύραυλος άρχισε να αναπτύσσεται από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη Συνθήκη Αντιβαλλιστικών Πυραύλων του 2001 και έχει προγραμματιστεί να ενταχθεί επίσημα στο ρωσικό οπλοστάσιο έως το 2027.

Τι αναφέρουν ειδικοί

Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος. Άλλοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υποηχητική ταχύτητα του πυραύλου τον καθιστά ανιχνεύσιμο, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει την ευπάθειά του όσο περισσότερο παραμένει στον αέρα. Ο Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Αλεξέι Λεόνκοφ δήλωσε ότι ο Burevestnik θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να στοχεύσει εχθρικά σημεία διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές μετά τις αρχικές διηπειρωτικές επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της πλήρους καταστροφής.

Από την πλευρά του, το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών υπέδειξε ότι ο Burevestnik θα μπορούσε να έχει εμβέλεια έως και 20.000 χλμ. επιτρέποντάς του να πλήττει στόχους στις ΗΠΑ από διάφορες τοποθεσίες στη Ρωσία. Ο πύραυλος λειτουργεί σε χαμηλό υψόμετρο 50 έως 100 μέτρων γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό του με ραντάρ αεράμυνας.

Η ανάπτυξη του Burevestnik έχει αντιμετωπίσει πολλές αποτυχίες, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού του 2019 που είχε ως αποτέλεσμα θανάτους κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής. Εξ ου και δυτικοί ειδικοί έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη στρατηγική αξία του πυραύλου και τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι τον έχουν δοκιμάσει με επιτυχία.

